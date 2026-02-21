El Real Madrid busca el primer golpe a la Liga

No eran las 22:00 horas de la noche el pasado lunes en Lisboa, una hora más en la España peninsular, cuando en el hotel de concentración del Real Madrid se celebraba la victoria del Girona contra el Barcelona. En el mismo escenario donde el pasado mes de noviembre los blancos perdían el liderato, los azulgranas tropezaban para devolver a los madridistas la primera posición de la clasificación. De repente y, por qué no decirlo, casi sin esperarlo, sacaban dos puntos de ventaja a los de Flick, que veían cómo desde la llegada de Arbeloa al banquillo madridista los blancos habían sumado seis puntos más que ellos en la Liga.

Ahora, el Real Madrid busca el que apunta a ser el primer gran golpe de la temporada en la Liga. Un manotazo y la confirmación de que este equipo va muy en serio a por el campeonato. Para ello, los madridistas deben ganar en El Sadar a un Osasuna que no pierde ante su afición desde el pasado 22 de noviembre, cuando cayeron por 1-3 frente a la Real Sociedad. Un feudo complicado donde siempre se espera con ganas a los madridistas, pero donde los de Arbeloa tienen claro que deben presentar su candidatura definitiva al campeonato.

El vestuario del Real Madrid afronta este partido contra Osasuna como un punto de inflexión para lo que resta de temporada en Liga. Por ello, en el vestuario madridista tienen claro que no pueden fallar. Es el momento perfecto para dejar clara la mejoría que han experimentado los madridistas en las últimas semanas y, sobre todo, para meter mucha presión a un Barcelona que no está atravesando su mejor momento en los últimos encuentros que está disputando. Un partido capital para los madridistas, que saben lo que se juegan.

La mano de Arbeloa

Arbeloa ha sido capaz de lograr seis puntos más que los de Flick desde que es entrenador del Real Madrid. El técnico madridista cogió a los blancos a cuatro puntos del Barcelona y, en estos momentos, están dos puntos por encima de los azulgranas y en una posición mucho más favorable para pelear por el título de Liga.

Por delante, Real Madrid y Barcelona deben jugar 14 partidos partidos hasta el final de temporada. A cuatro jornadas para el final, ambos transatlánticos del fútbol español se verán las caras en el Camp Nou en un choque que apunta a ser una final por ver quien es el campeón de Liga.