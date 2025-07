Lamine Yamal pide no responder en catalán para dar las explicaciones sobre su polémica fiesta

Lamine Yamal ha renovado oficialmente este miércoles con el Barça hasta 2031, confirmando también que llevará el dorsal ’10’ a partir de la próxima temporada. Se trata de una gran noticia para el internacional español después de un fin de semana marcado por su polémica fiesta de cumpleaños, tras la cual el jugador culé fue denunciado por contratar a personas con enanismo que participaron en actividades de entretenimiento.

Después de estampar su firma en el nuevo contrato que le vinculará al Barça hasta 2031, Lamine fue preguntado por la controvertida celebración de su mayoría de edad. El extremo azulgrana no quiso evitar el tema y se puso serio al no querer responder en catalán para dar las explicaciones pertinentes de manera clara y contundente: «Yo trabajo para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida. No creo que haya hecho nada malo. Celebro como quiero y ya está». Con estas declaraciones, Lamine ha querido zanjar el tema, dejando entrever que no piensa en dar más detalles sobre su vida privada.

A pesar de la trascendencia que generó aquella fiesta de cumpleaños, Laporta quiso apoyar públicamente a su jugador. «Lamine es un chico joven, con mucha proyección. Estamos aquí para acompañarle en su madurez deportiva y personal», señaló el presidente del Barça, evitando así profundizar sobre el tema. Desde la entidad blaugrana han recalcado que lo importante es el compromiso a largo plazo de Lamine y su papel fundamental en el proyecto deportivo de los próximos años.

El multazo que le puede caer a Lamine

A Lamine le puede salir muy caro el hecho de haber contratado a personas con enanismo en su fiesta de cumpleaños. Y es que el jugador del Barça va a ser investigado por la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio para determinar si vulneró la ley de discapacidad, la cual prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.

Tal es la gravedad del asunto que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha solicitado dicha investigación. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, según aseguró el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco, tienen intención de aclarar si Lamine denigró a personas con enanismo, incumpliendo la ley, que no establece sanciones como tal pero sí prohíbe desde hace casi tres años esas actividades.

«Hemos solicitado a las instancias pertinentes que se abran las investigaciones pertinentes para saber qué ha pasado», aseguró Martín Blanco. Y es que el Ejecutivo español pretende regular como infracción grave, con multas entre 600.000 euros y un millón de euros, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad, en la reforma de la ley que quiere aprobar el Consejo de Ministros este mismo martes.