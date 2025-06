El Clan Campos se ha convertido, inevitablemente, se ha convertido en noticia por numerosas cuestiones. No solamente por el conflicto que Belén Rodríguez mantiene con Terelu Campos, sino también por la filtración de unos audios de Alejandra Rubio en los que, en una conversación privada, criticaba a su tía Carmen Borrego. Respecto a este asunto, muchos son los que han asegurado que la hija pequeña de María Teresa Campos ha sido «muy respetuosa» después de lo sucedido, pero Alejandra no quiso quedarse atrás. Entre otras cuestiones, en Vamos a ver, ha confesado que ella también lo ha sido, puesto que ha guardado silencio en muchísimas ocasiones en las que lo único que quería era hablar y responder con contundencia. Todo comenzó hace unos días, cuando Terelu Campos concedió una entrevista a sus compañeros de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, tras poner punto y final a su etapa en Supervivientes 2025.

Como no podía ser de otra manera, la colaboradora de televisión abordó la polémica de los audios de Alejandra Rubio que se filtraron en los medios de comunicación, en los que su hija cargaba contra Carmen Borrego. En ellos, se podía escuchar cómo la joven criticaba con dureza a su tía por mostrar la casa de Málaga de su abuela María Teresa Campos pocos días después de su fallecimiento. Al fin y al cabo, para ella fue un gesto innecesario y bastante desagradable. ¡No le gustó en absoluto! De esta manera, durante su entrevista en De Viernes, Terelu Campos no dudó en restar importancia a lo sucedido. Por si fuera poco, quiso aprovechar su participación en el programa que se emite en Telecinco para dejar algo muy claro: su hija no le coarta en absoluto. Ni en público ni en privado, a pesar de que sea algo que se haya insinuado en numerosas ocasiones.

Durante su paso por Vamos a ver, programa en el que habitualmente colabora, Alejandra Rubio se sinceró sobre las declaraciones de Terelu Campos: «Mi madre no me hace ni caso en nada. Por mucho que le diga las cosas, hace lo que le da la gana cuando le da la gana», aclaró la joven a sus compañeros de programa.

Ellos, por su parte, hicieron hincapié en el respeto que Carmen Borrego había mostrado en todo momento respecto a este asunto, al no querer entrar en detalles. Algo que molestó a Alejandra, alegando que no era la única: «Yo respeto mucho porque si dijera muchas veces lo que pienso… Fliparíais».

Es más, ha dejado muy claro que ha hecho exactamente lo que su familia le ha pedido que haga ante las polémicas: «Cuando me han pedido que no me meta, no me he metido, y cuando me han pedido que calme las aguas, las he calmado», explicó, y añadió: «Viene dentro del pack de lo que es la familia».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de Vamos a ver quiso incidir en un asunto: «Mucho me he callado yo. Si dijera lo que pienso, pues flipas». Además, reconoce que entiende que su tía Carmen Borrego dijese en un audio o en una conversación privada exactamente lo mismo que ella criticó en el suyo: «Si mi tía dice ‘la niñata esta’. ¿Tú te crees que me escandalizo? No, me parece normal».