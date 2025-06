José María Almoguera sobre el video de Alejandra Rubio en la cárcel: "Siempre tiene tiempo para otros"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han protagonizado un video en la red que no ha tardado en hacerse viral. Con motivo del cumpleaños de Pietro, hermano del hijo de Mar Flores, la pareja ha acudido a las afueras de la cárcel de Turín en la que se encuentra cumpliendo condena por intento de asesinato. Desde allí, ambos han gritado al unísono un fuerte «felicidades» que han acompañado de petardos. Una escena que ha generado todo tipo de reacciones, siendo la última la de José María Almoguera, primo de Alejandra.

Ha ocurrido durante la premier de la película Jurassic World: El Renacer, donde el ex concursante de Gran Hermano VIP no ha tenido problema en expresar su opinión delante de las cámaras sobre el gesto que ha tenido su prima con su familia política. «A mí me parece bien. Cualquier apoyo que se dé a la familia me parece correcto. Además, en su caso, es necesario ese apoyo, porque que tengas un gesto, en un día tan especial como es un cumpleaños, en la situación en la que se encuentran, siempre viene muy bien», comenzaba a decir.

En ese momento, la reportera le comentaba que, aun así, la hija de Terelu Campos había sido muy criticada, algo que José María Almoguera no compartía. No obstante, aprovechando su interacción con los medios, el nieto de la recordada María Teresa añadía que, en su caso, lo único que le podía molestar era su actitud con su familia. «Siempre tiene tiempo para otros, pero luego para algunos de su familia tiene mucho menos», sentenciaba.

José María justificaba que, por ahora, él no había tenido el placer de conocer al pequeño Carlo, algo que confesaba que, en el fondo, «le fastidiaba un poquillo», ya que se había criado junto a ella toda su vida. Por ahora, Alejandra no ha contestado públicamente al dardo que ha recibido por parte de su primo, aunque si hacemos gala de su característica sinceridad, es probable que lo haga desde el plató de Vamos a ver, el programa para el que trabaja como colaboradora.

Alejandra responde a las críticas tras su video en la cárcel

Aunque todavía no ha contestado a su primo, horas después de que Carlo publicara el video de su visita a la cárcel, Alejandra se defendía de las críticas que había recibido desde el matinal de Mediaset. «Lo ha colgado Carlo, ha sido su decisión, su forma de reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando. Que no está condenado de la forma más justa. Ha sido su forma de hacerlo y yo la respeto», comenzaba a decir.

«A mí me importa un pimiento lo que opine la gente de esto. A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen una tontería al lado de esto. Si él quiere publicar esto, que es serio e importante en la familia, que lo haga […] Yo tengo un límite claro de lo que digo y no digo. Y hago lo que a mí me parece bien. Y punto. Y lo voy a seguir haciendo», zanjaba.