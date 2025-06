La dualidad ‘venenosa’ de Alejandra Rubio: ¿quién es y quién finge ser?

Alejandra Rubio encarna como nadie las contradicciones de una fama construida en la delgada línea entre lo auténtico y lo artificial, entre la vulnerabilidad y el espectáculo. Nieta de la icónica María Teresa Campos, su vida ha sido desde el principio un escaparate donde se mezcla la herencia mediática con una voluntad palpable de marcar diferencia, aunque esta se disuelva muchas veces entre giros confusos y momentos de desgaste público. Más que un simple personaje de la crónica social, su evolución es un reflejo complejo de los retos que implica crecer bajo la lupa incesante de un apellido famoso, donde la construcción de una identidad propia se vuelve a menudo un desafío imposible.

Desde que sopló las velas de su mayoría de edad en 2018, Alejandra dejó claro que la fama no era precisamente su mejor aliada. La fiesta en la discoteca Gabana, que para cualquiera sería motivo de celebración, se convirtió en un episodio de llanto y agobio, un síntoma claro de esa tensión entre querer ser normal y saber que todo lo que haces se convierte en espectáculo. Y no se alejó del foco, ni mucho menos. Su relación de amor-odio con la prensa es casi una coreografía repetida: reniega del circo mediático, pero no duda en montar el suyo propio. Ahí está su blog-vlog The Black Sheep en Mtmad, una ventana que ella misma abrió para controlar la narrativa de su vida, aunque el contenido no dejara de alimentar ese mismo morbo que critica.

Alejandra Rubio por las calles de Valladolid. (Foto: Gtres)

La paradoja es el eje central de su figura pública. Critica con vehemencia a quienes «venden» su vida como un producto barato -da igual si son miembros del clan Campos o no-, pero ella misma se ha convertido en una experta de ese juego. Participa en programas que explotan esa misma mercancía, colabora con medios que se «aprovechan» de su imagen y mantiene sus redes sociales como un escaparate controlado al milímetro. Anunciar su embarazo en exclusiva para ¡HOLA! no fue un gesto inocente, sino un movimiento táctico para apropiarse del relato y garantizar que cada paso de su vida siga siendo noticia. En este terreno, Alejandra juega con doble filo: quiere la autenticidad, pero sabe que sin espectáculo no hay supervivencia en la jungla mediática.

Y cuando parece que ha mostrado todas sus cartas, aparece Carlo Costanzia, su novio con pasado judicial turbulento, un elemento que suma capas a la narrativa familiar y pública. Alejandra no esconde ni rechaza esa mochila, sino que la exhibe con una mezcla de orgullo y desafío. La reciente escena de ambos gritando a las puertas de una cárcel italiana para apoyar a Pietro y Rocco, hermanos de Carlo y condenados por intento de asesinato, no es solo un acto de lealtad familiar; es una provocación calculada que rompe con la imagen idealizada que cabría esperar de alguien con su pedigrí mediático. No quiere la versión edulcorada; prefiere el escándalo, la complejidad y el ruido.

Ese tira y afloja entre la polémica y la exposición controlada, es la verdadera marca de la hija de Terelu Campos. Alejandra no está perdida, sino que ha decidido navegar ese terreno movedizo donde la sinceridad se mezcla con la impostura, y donde la gestión estratégica de la imagen es tan vital como la espontaneidad aparente. La contradicción se ha convertido en su sello: llora en una fiesta, grita desde una cárcel, reniega de venderse y, a la vez, controla obsesivamente cada movimiento de su exposición; y juzgarla solo como incoherente sería simplificar demasiado. Alejandra Rubio no ha encontrado una identidad estable; la construye y destruye en directo, ante la mirada voraz de un público que se alimenta de esa trampa. Y ahí reside lo más trambólico, venenoso y fascinante de su evolución.