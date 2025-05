Alejandra Rubio ha aclarado por fin el motivo por el que su madre, Terelu Campos, no conoce personalmente a su suegra, Mar Flores. La llegada al mundo de Carlo Costanzia Rubio, puso sobre la mesa la relación entre las consuegras. La supuesta tensión entre ellas aún no se ha zanjado por ninguna de las partes ya que ni Terelu ni Mar están dispuestas a hablar sobre ello -aunque la hija de María Teresa Campos sí que mencionara a la modelo en su última entrevista en una revista-. Además, que no hayan coincidido en persona todavía ha incrementado los rumores de una distante relación, que ahora han aclarado sus hijos.

El motivo por el que Mar y Terelu aún no se conocen

Hace unos días, Carlo Costanzia se sentó en ¡De viernes! para zanjar los rumores de crisis con la madre de su hijo. Mayoritariamente, le entrevista se centró en la actitud de Alejandra como pareja, aunque el hijo de Mar Flores dijo que estaba «muy enamorado» de la joven. Ahora, ha sido la sobrina de Carmen Borrego la que ha dado un golpe sobre la mesa tras la entrevista de su novio: «Al final, me dieron por todos lados a mí, no me siento yo y pillo yo por todas partes, pero ya está. No hay ninguna crisis».

Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’. (Foto: Gtres)

Tras su paso por el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, Carlo Costanzia sembró la duda sobre la verdadera relación entre las consuegras. «Todavía no se han encontrado porque no ha habido situación para ello. El día que se encuentren lo sabréis por una revista… ¡no!, es broma. Quiero decir que no lo sabréis. Se encontrarán y ya está», dijo el protagonista de Toy Boy, que quiso quitarle importancia a este no encuentro entre consuegras.

Por su parte, Alejandra Rubio también explicó el verdadero motivo por el que su madre aún no había podido encontrarse en persona con su suegra, a pesar del acercamiento que tuvieron la pasada Navidad: «Mis padres sí conocen a mi suegro, pero porque se ha dado así la situación, no ha sido nada preparado. Están las dos muy involucradas. Tienen vidas muy distintas, pero que no se conozcan no quiere decir nada (…). También estoy cansada de que se diga que me tienen miedo. Es cierto que no me dejo conocer, pero qué miedo. Simplemente me respetan, igual que yo respeto lo que ellas hacen».

La espantada de Mar Flores

Desde el minuto uno, la máxima de Mar Flores tras salir a la luz la relación de su primogénito con Alejandra Rubio fue el silencio. La modelo, en cada una de sus apariciones, mantiene que ella no se va a pronunciar sobre asuntos familiares como ha sido en su última salida. La maniquí ha sido vista en las últimas horas en el aeropuerto y ha reaccionado a las últimas declaraciones de su nuera y de su hijo sobre su relación con Terelu Campos.