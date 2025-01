Mar Flores y Terelu Campos se han convertido en dos abuelas condenadas a entenderse. Quién les iba a decir que sus hijos las unirían para siempre debido al nacimiento del primer nieto de ambas, Carlo Constanzia Rubio. Alejandra y Carlo se convirtieron en padres el pasado 5 de diciembre, y todavía no hemos presenciado un encuentro público entre las dos abuelas. Terelu no se cansa de repetir que no tiene mala relación con la exmodelo: «Nunca he tenido ni un más ni un menos con Mar Flores. Cada una tiene su vida». Sin embargo, tiramos de hemeroteca para comprobar que esa afirmación no es del todo cierta.

Nuria González, el origen

Una jovencísima Mar Flores disfrutaba de su romance con el empresario naviero Fernando Fernández Tapias, hasta que una infidelidad por parte de la ex modelo puso fin a su relación. Unos paparazzis pillaron a Mar con las manos en la masa junto al Conde Lequio, y es en este momento cuando Nuria González deja a un lado su amistad con Mar para consolar a Fernández Tapias. La diseñadora se sintió traicionada por su hasta entonces amiga y decidió hacerle la cruz para siempre. A su vez, Nuria formaba parte del círculo de amigas más cercano a Terelu Campos, quien decidió ficharla como colaboradora de ‘Con T de Tarde’, el programa que presentó durante años.

Nuria González junto a su marido, Fernando Fernández Tapias. (Foto: Gtres)

La relación entre Nuria y Fernando terminó en boda y la pareja tuvo dos hijos, Iván y Alma. La menor de las Campos se mantuvo al margen del conflicto públicamente, aunque en privado defendía a capa y espada y a su amiga Nuria. El pasado mes de octubre de 2024 fallecía el empresario a los 84 años de edad, dejando atrás una brillante trayectoria profesional y una vida personal marcada por sus tres mujeres y ocho hijos. Tras su muerte, Mar Flores explicó que recuperó la relación con el empresario en sus últimos años de vida: «Después de separarme de Javier, retomamos nuestra amistad hasta hace poco más de un año y medio, que nos cortaron la comunicación». La empresaria dejó en el aire la identidad de la persona que no permitió a Fernando mantener el contacto con ella.

Mar Flores paseando junto a Fernando Fernández Tapias. (Foto: Gtres)

Nuria no ha sido el único bache en el camino entre Mar y Terelu. La presentadora es íntima amiga de Kiko Matamoros, ex cuñado de Flores y uno de los personajes públicos más críticos con ella. A pesar de todo, la menor de las Campos intenta enterrar el hacha de guerra con su consuegra, al menos públicamente. Por su parte, Mar se muestra más fría y distante con la familia Campos en sus declaraciones, e intenta enfocarse en el bienestar de Carlo, su primer nieto. Alejandra y Carlo procuran ignorar los comentarios que apuntan hacia una mala relación entre las abuelas, y apuestan también por la paz familiar tras la llegada de su bebé. La joven pareja se muestra muy unida en sus apariciones públicas y eso es lo que más importa a las dos familias.