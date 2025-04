Mar Flores ha reaccionado a la última entrevista de Terelu Campos. La colaboradora de ¡De Viernes! ha destapado que, semanas después del nacimiento de su nieto, recibió un regalo por parte de la madre de Carlo Costanzia. Unas reveladoras palabras que demuestran que no hay tiranteces entre ellas y que cada vez están más cerca de conocerse en persona. A esta declaración ha respondido Mar, que se ha mostrado muy contundente con que su consuegra haya desvelado su acercamiento. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para ver su reacción!

Mar Flores desmiente a su consuegra, Terelu Campos

La relación entre Mar Flores y Terelu Campos siempre ha estado en entredicho debido a la amistad de la colaboradora televisiva con Nuria González, archienemiga de la modelo. Sin embargo, la llegada al mundo de su primer nieto en común lo cambió todo. Aunque la postura de Mar ha sido mayoritariamente el silencio a la hora de hablar sobre la familia política, la realidad es que en la última navidad tuvo un revelador gesto con la primogénita de María Teresa Campos para acercar posturas.

Mar Flores durante un evento organizado por la firma Malne. (Foto: Gtres)

Días después del estreno de Santa Lola, la obra de teatro que protagoniza, Terelu Campos ha concedido una entrevista en la que se ha comparado como nunca con su consuegra. «Su estilo de vida y la mía son muy diferentes. Mar es una mujer dedicada a la imagen de las grandes marcas, una gran modelo, está estupendísima. Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar Flores», ha dicho en Diez Minutos.

Nuria González en la capilla ardiente de Fernando Fernández Tapias / Gtres

La hermana de Carmen Borrego ha sido muy sincera a la hora de hablar sobre la madre de Carlo Costanzia, con el que tiene una muy buena relación suegra-yerno desde que su hija se quedara embarazada. En el medio citado, la colaboradora ha dicho por primera vez que aún no ha coincidido con la modelo tras el nacimiento de su nieto en común.

Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, poco tiempo después del nacimiento de Carlo Jr., Flores quiso tener un gesto con Terelu a pesar de no haber coincidido con ella en la llegada al mundo de su nieto o en la casa que comparten sus hijos: «Mar me mandó un regalo en navidad, una flor de Pascua a casa de mi hija, le pedí su teléfono a Alejandra y le envié un mensaje muy bonito para darle las gracias y ella me respondió con otro precioso. Un mensaje de felicidad por nuestro nieto. No hay ningún problema entre nosotras».

Finalmente, en el medio citado, Terelu ha contado que cada vez queda menos para que se produzca el encuentro personal con Mar, aunque entre risas ha asegurado que la prensa no se va a enterar de ello: «Te aseguro que cuando acabe lo del teatro, Mar y yo haremos lo posible por vernos pronto».