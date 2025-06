Carlo Costanzia y Alejandra Rubio tiran petardos en la cárcel para celebrar el cumpleaños de Pietro

El pasado 3 de junio, la familia Costanzia sufrió un duro vaparalo. El tribunal de Turín dictó sentencia por intento de asesinato a Rocco y Pietro, quienes finalmente han sido condenados a 8 y 12 años de prisión, respectivamente. Actualmente, ambos ya se encuentran cumpliendo condena en un centro penitenciario de Italia, lugar hasta el que se ha desplazado su hermano Carlo Costanzia en los últimos días por una fecha especial.

Así lo ha publicado el yerno de Terelu Campos en sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que aparece en las afueras de la cárcel junto a Alejandra Rubio, felicitando el cumpleaños a su hermano Pietro. «¡Felicidades!», gritaba la pareja al unísono mientras saludaban al joven y tiraban petardos. «Feliz cumpleaños, hermano. Siempre juntos, sin rendirnos. Siempre luchando hasta el final», escribía Carlo junto al vídeo, dejando claro el apoyo que siempre brindará a sus hermanos, pase lo que pase. «#FreePietro, #FreeRocco», añadía, expresando su firme postura ante lo sucedido.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de todo tipo, aunque sin duda el más destacado ha sido el de Carlo Costanzia padre, que se ha mostrado muy orgulloso de la relación que mantienen sus hijos y del gesto que ha tenido su primogénito. «Dentro del inmenso dolor, hay siempre un rayo de luz de saber que, pase lo que pase, somos una familia y ahora con dos miembros más; Alejandra que admiro y agradezco con toda mi alma de cómo se ha portado con todos nosotros en un contexto tan difícil, y el más bonito regalo del cielo, el pequeño Carlo. Cada uno de nosotros siempre estará por el otro pase lo que pase, en el bien como en el menos bien. Así es la vida, una lucha y que no hay que rendirse nunca porque merece siempre la pena», expresaba.

Esta ha sido la primera vez que el actor de Toy Boy ha publicado algo con respecto a la complicada situación por la que están atravesando sus dos hermanos. De hecho, desde que se conoció la sentencia, ha preferido no pronunciarse, guardando un silencio sepulcral que hasta ahora no había decidido romper. No obstante, con este último movimiento que ha protagonizado, se ha desvelado que apoya por completo a Pietro y a Rocco y que está en contra de la condena con la que se les castiga. Por su parte, Alejandra Rubio no ha compartido esta viral escena en sus redes sociales, aunque lo cierto es que sí que ha publicado algunas imágenes de su estancia en Italia junto a su pareja.