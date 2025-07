La confesión de Laura Matamoros sobre el hijo de Carlo Costanzia que pone en jaque su relación

Laura Matamoros ha hecho acto de presencia durante la celebración del aniversario de la Revista Tapas en Madrid. Ocasión, que la joven ha aprovechado para hablar sobre su vida sentimental, pero también sobre su primo Carlo Costanzia. De ahí, que cuando le han preguntado respecto al vídeo en el que el hijo de Mar Flores aparece gritando a las puertas de la cárcel de Turín, donde cumplen condena sus hermanos Pietro y Rocco por un intento de homicidio, ella haya preferido no pronunciarse al respecto.

«Me guardo la opinión del vídeo de Carlo Costanzia, prefiero no opinar», ha alegado frente a las cámaras. «Él está en su derecho de contar lo que quiera, me mantengo al margen», ha manifestado contundente. Además, Matamoros también he negado que sepa nada sobre las memorias de su tía Mar. Sin embargo, una de las confesiones más llamativas ha resultado ser la que ha hecho respecto al hijo que su primo tiene en común con Alejandra Rubio. Y es que parece que todavía no le conoce, pese a que el nieto de Terelu Campos ya ha cumplido los siete meses. «No conozco todavía al pequeño, pero tengo que conocerle cuanto antes», asegura.

Laura Matamoros durante el acto de presencia durante la celebración del aniversario de la Revista Tapas en Madrid. (Foto: Gtres)

Una declaraciones que dejarían entrever un posible distanciamiento dentro de la familia, pese a que ella siempre ha defendido a su primo. De hecho, cuando Carlo compartió el duro relato de su infancia, Laura no dudaba en apoyarle públicamente y ponerse de su lado. «Hay que sacar el lado positivo de cómo ha superado y se ha ido superando a sí mismo hasta el día de hoy», comentaba en televisión. En ese momento, también aseguraba que Costanzia era «su primo favorito» y que su relación siempre había sido «muy cercana». De hecho, cuando saltó la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, Laura se mostraba emocionada con la idea de que sus hijos pudiesen conocer al bebé y creciesen juntos. «Muchas ganas de que mis hijos puedan disfrutar también de su hijo», manifestaba entonces. Una situación que parece haber cambiado drásticamente.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la boda de Patricia Sánchez y Javier Millet. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Laura Matamoros también ha aprovechado su presencia en este evento para confirmar que «está soltera». De esa forma, desmiente cualquier tipo de relación amorosa que le hayan atribuido recientemente. «Cada amigo con el que estoy no es una ilusión, es ridículo», argumentaba al respecto. «Hay que saber disfrutar de uno mismo y pasar tiempo con uno mismo, y no pasa nada».