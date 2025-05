Esta noche, ¡De Viernes! repite su jugada de glamour y crónica social para sentar frente a sus cámaras a Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores que no sabe si odia o ama a la prensa rosa. Durante meses, se ha presentado como víctima del circo mediático, renegando de los focos y clamando por su privacidad, sólo para acabar cediendo de nuevo a ese mismo juego que tanto critica. ¿Hipocresía o estrategia? Probablemente un poco de ambas.

Llegar a este momento no ha sido fácil ni casual. Los últimos días han estado plagados de rumores y silencios incómodos. Primero, la supuesta crisis con Alejandra Rubio, su actual pareja, que ha saltado a los titulares con informaciones de una pelea grave y la salida de Carlo del domicilio familiar; y para la que Alejandra, lejos de aclarar, se ha limitado a responder en directo con una ironía afilada: «La gente no se molesta en confirmar nada, simplemente se lanza a publicar…Durmió en el jardín». Una frase que zanja el tema sin aclararlo, dejando a los medios y al público con ganas de más.

Alejandra Rubio entra en directo en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

Mientras tanto, en medio del fuego cruzado de los rumores amorosos, Carlo atraviesa una semana de auténtico infarto judicial. Recientemente se ha dado a conocer la sentencia contra sus hermanos, Pietro y Rocco, quienes están acusados de un presunto intento de homicidio contra Oreste Borell. El destino judicial de los cuñados de Alejandra Rubio está ahora en manos de la justicia italiana. Durante la primera sesión del juicio, cabe recordar, la fiscalía solicitó penas de 14 años de prisión para Pietro y 9 años para Rocco, quienes actualmente permanecen en prisión provisional a la espera de la resolución definitiva.

Y por si esto fuera poco, el frente familiar añade otro punto de tensión a la fiesta. La relación entre las consuegras, Mar Flores y Terelu Campos, sigue siendo un misterio con pinceladas de tensión contenida. Terelu ha reconocido gestos amables de Mar, pero también ha señalado que no se consideran amigas. Mar, por su parte, se mantiene distante y prudente, evitando hablar de estos asuntos que seguro acabarán filtrándose si no se controlan. El juego mediático entre ambas familias está servido.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio a las puertas del hospital. (Foto: Gtres)

Para redondear el culebrón, y en medio de este huracán mediático, Jeimy Báez, ex novia de Carlo Costanzia y ex concursante de GH DÚO, ha anunciado su embarazo y, oor supuesto, se espera que Carlo también se pronuncie sobre este inesperado capítulo. En una entrevista reciente también en ¡De Viernes!, Jeimy reveló que el padre de su hijo es Yulen Pereira, con quien mantuvo una breve relación meses atrás. Aunque nunca fueron pareja formal, compartieron momentos juntos, y ella ha decidido continuar con el embarazo por su cuenta. Jeimy está actualmente de 22 semanas de gestación y ha optado por ser madre soltera, aunque ha expresado que no se siente sola en este proceso.

Por su parte, Yulen Pereira ha confirmado que tuvo encuentros con Jeimy pero ha negado que mantuvieran una relación formal. Ha expresado su sorpresa por la noticia del embarazo y ha indicado que actualmente no mantiene contacto con ella.

Las palabras de Alejandra Rubio ante la inminente entrevista de Carlo Costanzia

Sea como fuere, lo cierto es que mientras Carlo calienta sillón para contar su versión, Alejandra ha hablado este mismo viernes ante las cámaras de Gtres. Ha dejado claro que de Carlo no va a hablar -«preguntadle a él»-, y a Jeimy le ha deseado lo mejor. ¿Táctica? Total. ¿Pasividad ofensiva? También. Porque cuando uno elige el silencio como estrategia, lo hace sabiendo que muchas veces habla más que las palabras