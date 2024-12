Edmundo Arrocet ha reaparecido en la presentación del libro de Francisco Gento que ha tenido lugar en Madrid. Cita en la que ha contado cómo va a pasar las Navidades, ya que están a la vuelta de la esquina. «La Navidad la voy a pasar entre Londres e Ibiza», ha indicado. Sin embargo, también ha querido pronunciarse sobre Terelu Campos y Carmen Borrego, con quienes mantiene una guerra mediática sin precedentes desde hace ya un tiempo.

El gesto de Edmundo con las Campos

El humorista ha sido preguntado por un reportero sobre si se tomaría o no un café con las Campos, a lo que ha respondido: «¿Por qué no me voy a tomar un café con ellas?». Segundos después de hacer este comentario, Edmundo ha recalcado que no hablará de ellas hasta que le paguen el dinero que, presuntamente, le deben.

El origen conflicto económico

Arrocet y María Teresa Campos formaron una de las parejas más mediáticas del papel cuché. Su historia de amor se hizo pública en 2014 y estuvieron juntos seis años. Desde entonces, el cómico y las hijas de la desaparecida presentadora protagonizan una guerra mediática y han sido varias las ocasiones en las que se han lazando dardos públicamente.

Edmundo Arrocet en un evento. (Foto: Gtres)

Sin ir más lejos, en una de las entrevistas que concedió Edmundo en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, habló sobre su experiencia dentro de la familia Campos. Aseguró que el tiempo que estuvo con la comunicadora se cuidaron mutuamente. «Yo no tenía ningún tipo de interés económico en ella porque ella tenía problemas. Su casa hacía un gran gasto. Parte de ese dinero, es un dinero que yo le dejé a Teresita, y sus hijas deberían devolvérmelo por moral. Y no lo han hecho. No las voy a demandar porque eso haría sufrir a Teresita», explicó.

La opinión de Edmundo sobre las Campos

Por otro lado, Edmundo Arrocet ha recalcado en todo momento que él no está enfadado con las hijas de María Teresa Campos. «Las Campos están enojadas conmigo porque dije una verdad», ha explicado. «Yo he ayudado a la familia en todo lo que he podido, así que el que tiene que estar ofendido soy yo», ha añadido.

María Teresa Campos junto a Terelu y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

Sobre la reciente operación de Carmen Borrego, también se ha pronunciado. «Me han dicho que Carmen Borrego ha quedado muy guapa porque ella no es fea», ha indicado, al mismo tiempo que ha recalcado que se alegra de que la intervención haya ido bien.

Edmundo Arrocet en un evento. (Foto: Gtres)

Asimismo, antes de marcharse ha hablado sobre la reciente maternidad de Alejandra Rubio. «Me da cosa mandar un mensaje a Alejandra por su niño porque están enojadas conmigo», ha dicho.