Ni microondas ni lámparas: el aparato que debes desconectar de manera urgente en casa si hay tormenta

Cuando se anuncia tormenta en una zona, una de las primeras dudas que surge es qué hacer con los aparatos eléctricos de casa. Muchos piensan en el microondas, en las lámparas o en pequeños electrodomésticos que parecen más vulnerables, pero los técnicos coinciden en que el verdadero riesgo está en otro dispositivo mucho más habitual. El motivo es que su electrónica interna es extremadamente sensible a cualquier variación brusca de tensión.

Las tormentas eléctricas generan subidas, bajadas y microcortes que afectan a toda la instalación doméstica, incluso aunque el rayo no caiga cerca de la vivienda. A veces basta un sólo pico fuerte para que un equipo deje de encender al instante. Y esto se repite con un aparato presente en prácticamente todos los hogares. Por eso, los especialistas llevan años advirtiendo que, cuando se produce una fuerte tormenta, hay un electrodoméstico que debe convertirse en la primera prioridad. Y no, no es el microondas ni las lámparas. Es uno que muchos no imaginan hasta que deja de funcionar tras una tormenta.

El aparato que tienes que desconectar de tu casa si hay tormenta

El aparato más vulnerable en estas situaciones es el televisor. Y no por casualidad. Los modelos modernos, es decir, los que son LED, QLED, OLED y que de hecho, están desde hace tiempo en la casa de prácticamente todo el mundo, funcionan con fuentes de alimentación y placas electrónicas diseñadas para recibir un voltaje estable. Cualquier alteración brusca provoca tensiones internas que sus componentes no toleran.

Cuando hay una tormenta, la red puede sufrir fluctuaciones repentinas o impulsos eléctricos de miles de voltios si un rayo cae en las inmediaciones. No hace falta que el impacto sea directo: una sola alteración fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores.

La consecuencia suele ser un daño total. Y la reparación no es precisamente barata: en 2025, arreglar un televisor dañado por un pico eléctrico puede costar entre el 40 % y el 70 % del valor del equipo. Detrás del televisor, los aparatos que más se estropean por tormentas son los módems, routers y decodificadores.

Qué recomiendan los técnicos: desconectar todo, no sólo apagar

La recomendación de los especialistas es clara: en el caso de que se produzca una tormenta, desenchufar el televisor es la única manera de protegerlo realmente. Apagarlo desde el mando no sirve, porque sigue conectado a la red física. Y cualquier pico puede alcanzarlo igualmente.

Los técnicos aconsejan además desconectar los cables HDMI que van a decodificadores o consolas, y retirar el cable de antena o de televisión por cable. Estos elementos también pueden actuar como vías de entrada para una subida de tensión, incluso aunque el equipo esté apagado.

El procedimiento puede parecer exagerado, pero no lo es: basta un sólo impacto fuerte en la instalación para dejar inutilizado el televisor. Por eso es importante incidir que si ves que hay una fuerte tormenta y quieres proteger tu televisor de verdad, desconectar es la única garantía.

¿Sirve usar estabilizador o SAI? Lo que dicen los expertos

Mucha gente confía en los estabilizadores para proteger los equipos electrónicos, pero en el caso de las tormentas no son suficientes. Según los expertos, los picos de tensión provocados por rayos superan ampliamente la capacidad de estos dispositivos. El motivo es que estos no están diseñados para absorber impulsos tan extremos.

Por otro lado, los UPS (que son las siglas de Uninterruptable Power Supply) o Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que sean de buena calidad y algunos protectores con varistores certificados ofrecen un nivel de seguridad mayor, pero aun así no garantizan protección total frente a un rayo cercano. Estos sistemas ayudan frente a microcortes o variaciones moderadas, pero no son una solución definitiva.

La única medida considerada 100 % efectiva sigue siendo desconectar el aparato mientras dure la actividad eléctrica. Es sencilla, no cuesta dinero y evita problemas que pueden convertirse en un gasto importante.

Otros equipos en riesgo

Aunque el televisor es el gran afectado, no es el único aparato que puede dañarse durante una tormenta. Los módems y routers Wi-Fi también son muy sensibles a las subidas de tensión, especialmente porque pueden recibir picos tanto por la red eléctrica como por la línea telefónica o de fibra. Muchos usuarios descubren que se quedan sin internet justo después de una tormenta, incluso aunque todo lo demás funcione.

Las consolas de videojuegos tampoco toleran bien las variaciones bruscas, y sus fuentes de alimentación internas pueden averiarse sin previo aviso. Lo mismo ocurre con equipos de audio y decodificadores, que contienen componentes electrónicos delicados expuestos a cualquier irregularidad de la red.

En resumen, si se acerca una tormenta, desconectar los dispositivos clave es la forma más eficaz, y la más rápida, de evitar daños. Un minuto de prevención puede ahorrarte días sin televisión, sin internet y, sobre todo, un desembolso que en muchos casos resulta más alto de lo esperado.