Jorge Azcón refuerza su compromiso con la tauromaquia en Aragón: «El toreo es parte nuestra identidad»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha consolidado este martes su compromiso con la tauromaquia en la región. En concreto, con la escuela aragonesa Mar de Nubes, misma a la que el pasado diciembre el Ayuntamiento de Zaragoza cedió un local para poder entrenar. Para Azcón «el toreo es parte inseparable» de la identidad y cultura de los aragoneses.

Consolidar a la región maña como la nueva cuna del toreo español. Ese es uno de los propósitos que se ha marcado el también presidente del Partido Popular regional durante una visita a una treintena de jóvenes de la escuela taurina. Misma de la que ha destacado se hayan formado promesas como el joven novillero aragonés de 20 años, Aarón Palacios.

Según ha destacado el propio Azcón, el momento del toreo que vive la región aragonesa «es excepcional». Del mismo modo, ha incidido en el papel que deben tener las administraciones públicas con la preservación de este legado cultural para «que quien quiera formarse, quien quiera tener la oportunidad de poder dedicar su vida al toro, también pueda hacerlo».

En este sentido, ha destacado la importancia de escuelas como Mar de Nubes. El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por la popular Natalia Chueca, sellaba un acuerdo de colaboración con la escuela taurina mediante el cual se comprometía a la cesión de un local público de 180 metros cuadrados para que los jóvenes pudieran entrenar.

Ello, después de años de enfrentamientos entre los directores de la escuela y la Diputación provincial de Zaragoza, dirigida por el PSOE, debido sobre todo a sus innumerables negativas a ceder la plaza de toros de la Misericordia para que las futuras alternativas del arte taurino pudieran practicar.

«El toreo es parte inseparable de lo que es la identidad aragonesa, de lo que es la cultura aragonesa y queremos que lo siga siendo en el futuro», ha apuntado Azcón que, tras el de este martes, refuerza aún más su compromiso con la tauromaquia.

Tras la supresión el pasado año 2024 del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, el líder de los populares de Aragón anunció la convocatoria de los premios Nicanor Villalta, en memoria del maestro aragonés.

Un golpe, el del presidente de Aragón en pro de la cultura y fiestas aragonesas, contra el ataque por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la tauromaquia que, desde 2013, goza del reconocimiento nacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de España.