Simeone se rinde a Griezmann: «Sigue teniendo esa magia de querer competir»

Para tranquilidad de Simeone… Griezmann. El Deportivo, más centrado en su regreso a Primera, compitió y caminó hasta que el francés quiso. Un zapatazo de falta del francés fue suficiente. Avanza el Atlético, aferrado al hilo que le queda. Al Atlético siempre le quedará Griezmann, incluso cuando Julián Álvarez y Baena no se encuentran. Ocurrió en Riazor con otro discreto partido del argentino y la actuación más limitada del español.

De hecho, Simeone retiró del terreno de juego a los dos últimos jugadores mencionados y mantuvo al francés, a la postre héroe con una genialidad individual. «Como hizo el gol la crítica fue positiva. No le saqué a él y saqué a Julián. Entendíamos que estaba más cerca de asistir. Metió un golazo. Griezmann es diferencial, sigue teniendo esa magia de querer competir y ayudar al equipo», inició Simeone.

El Cholo alineó un once repleto de titulares. «Sabíamos el equipo que teníamos delante. Con personalidad, que en casa es fuerte porque es valiente. En el primer tiempo pudimos resolver mejor. En el segundo fue más por ese lado. Cuando llegó el gol hubo más ataques de ellos, no resolvimos nuestros contraataques. Teníamos la ilusión de estar en cuartos», añadió Simeone.

«Me preocuparía más si no generamos situaciones de gol. Necesitamos afinar, elevar el impacto de la gente más importante del equipo, que es la parte ofensiva. Seguro que tendremos la buena cantidad de goles de los últimos años porque el equipo genera». Griezmann, por su parte, fija el objetivo en la final de Copa del Rey. «Es lo que queremos alcanzar». El Atlético está a tres partidos.