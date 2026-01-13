Euromillones: comprobar el resultado del sorteo de hoy martes 13 de enero de 2026

El resultado del número premiado de Euromillones de hoy, martes 13 de enero de 2026, se podrá comprobar en breves momentos una vez que finalice la celebración del sorteo.

El sorteo del Euromillón se celebra cada martes y viernes a partir de las 21:00 y tan solo 15 minutos más tarde se conoce el resultado ganador. Hoy el bote de Euromillones asciende a 64 millones de euros.

Cómo jugar a Euromillones

Jugar al sorteo de Euromillones es muy sencillo. Para ello solo tienes que elegir un mínimo de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 estrellas (del 1 al 12) para tener una apuesta. Loterías y Apuestas del Estado te permite seleccionar manualmente los números de tu boleto o que el sistema lo haga por ti de forma aleatoria.

Además, como en otros juegos, tienes la opción de realizar apuestas simples y apuestas múltiples, con lo que puedes aumentar tus opciones de llevarte el bote millonario de Euromillones. Te contamos en qué consiste cada una y cómo jugar:

Apuestas simples: las apuestas simples consisten en seleccionar 5 números y 2 estrellas y se puede jugar un máximo de 5 apuestas en cada boleto.

las apuestas simples consisten en seleccionar 5 números y 2 estrellas y se puede jugar un máximo de 5 apuestas en cada boleto. Apuestas múltiples: en el caso de las apuestas múltiples debes seleccionar más de 5 números (hasta un máximo de 10) o más de 2 estrellas (hasta 5) en cada apuesta. De este modo, el coste de cada apuesta cambiará en función de las combinaciones elegidas.

Euromillones: ¿Cuándo se juega?

El sorteo de Euromillones tiene lugar cada martes y cada viernes y puedes comprar tu boleto en puntos de venta físicos los días de sorteo hasta las 20:30 horas o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado, donde tienes hasta las 19:00 horas del mismo día del sorteo para participar.

En cuanto al precio, cada apuesta simple del sorteo de Euromillones cuesta un total de 2,50 euros. En caso de realizar una apuesta múltiple el coste variará en función de las combinaciones escogidas.

Pero esto no es todo porque con cada apuesta realizada para participar en el sorteo de Euromillones, tanto del martes como el viernes, participas además en el sorteo de El Millón y debes saber que en cada sorteo hay un ganador de El Millón en España.

Funcionamiento y cómo jugar a El Millón

Automáticamente con la compra de tu boleto para el sorteo de Euromillones, el sistema te asigna un código formado por 3 letras y 5 números para participar en El Millón. De este modo optarás al premio de 1 millón de euros, además del bote habitual de Euromillones.

Premios de Euromillones

Todos los sorteos de Euromillones tienen un bote mínimo de 17 millones de euros y el máximo puede alcanzar los 220 millones de euros. En caso de que no haya ningún acertante de primera categoría el bote de Euromillones va aumentando hasta alcanzar la cifra máxima. Una vez que el bote alcanza los 250 millones de euros, el resto del dinero acumulado iría destinado a los premios de segunda categoría.

Y si te preguntas cuánto tienes que acertar para llevarte algún premio en el sorteo de Euromillones, aquí tienes la respuesta: acertando al menos 2 números o 1 número y una estrella; 1 número y 2 estrellas; 3 números; 4 números o 5 números. En caso de que tu boleto coincida en 5 números y 2 estrellas con el número ganador, te corresponderá el bote del sorteo de Euromillones.

Los premios de Euromillones tienen varias categorías que te detallamos a continuación:

1ª Categoría: 5 números y 2 estrellas

2ª Categoría: 5 números y 1 estrella

3ª Categoría: 5 números y ninguna estrella

4ª Categoría: 4 números y 2 estrellas

5ª Categoría: 4 números y 1 estrella

6ª Categoría: 4 números y ninguna estrella

7ª Categoría: 3 números y 2 estrellas

8ª Categoría: 2 números y 2 estrellas

9ª Categoría: 3 números y 1 estrella

10ª Categoría: 3 números y ninguna estrella

11ª Categoría: 1 número y 2 estrellas

12ª Categoría: 2 números y 1 estrella

13ª Categoría: 2 números y ninguna estrella

Cómo comprar un boleto de Euromillones

Para participar en el sorteo de Euromillones tan solo tienes que acudir a un punto de venta autorizado por Loterías y Apuestas del Estado para sellar tu boleto o comprarlo a través de la página web de la misma. En ambos casos podrás elegir tus números y estrellas o podrás dejar que el sistema genere una combinación aleatoria.

Cómo cobrar un premio de Euromillones

Si los números de tu boleto de Euromillones coinciden con el número ganador del sorteo tienes varias opciones para cobrar el premio dependiendo de la cantidad del mismo.

Si tu premio es inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo en metálico en los puntos de las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, si tu premio supera esa cifra, debes acudir a las entidades financieras concertadas para el cobro de estos premios a partir del día siguiente al sorteo. La Administración recuerda que en ningún caso el banco puede cobrar ningún tipo de comisión o recargo ni exigir ningún tipo de contraprestación por este trámite.

Es muy importante saber que los boletos premiados de Euromillones tienen una fecha de caducidad de tres meses que son efectivos a partir del día siguiente al sorteo. Pasado este plazo el ganador no tendría derecho a cobrar el premio, que pasaría a ser propiedad del Tesoro Público.

En cuanto a la tributación de los premios de Euromillones debes saber que se establece un impuesto del 20% sobre aquellos premios de lotería cuyo impuesto sea superior a los 40.000 euros.

Qué hacer si te toca el Euromillones

Aunque las posibilidades de ser el ganador del primer premio de Euromillones son muy remotas, tendrás opciones siempre que juegues. Por eso debes saber que si de un día para otro te conviertes en millonario, los expertos recomiendan tranquilidad, sosiego y no tomar decisiones en caliente. Lo primero es asumir lo que ha pasado y planificar minuciosamente cómo invertir el premio para que sea rentable a largo plazo.