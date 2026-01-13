3 dormitorios y 2 baños: la casa prefabricada de diseño que parece de lujo y está a precio de ganga

Las casas prefabricadas están en auge en España. Muchos ciudadanos se decantan por este producto que cuenta con ventajas en lo que respecta a la eficiencia energética, diseño vanguardista, rapidez de ejecución y, lo más importante, un precio inferior. En los últimos días se ha hecho viral en las redes sociales una casa prefabricada que está en oferta y que cuenta con 3 dormitorios y dos baños repartidos en más de 100 metros cuadrados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la casa prefabricada que está en oferta.

Tener una casa prefabricada en España se ha convertido en algo habitual, vistos los problemas con la vivienda que sufre nuestro país. El año 2025 finalizó con récord histórico en el precio de la vivienda usada, que ha llegado hasta los 2.639 euros el metro cuadrado, tras sufrir una subida anual del 16,2%. Sólo en el último trimestre del año, el precio de la vivienda en España subió un 4,8%.

Estos números ponen de manifiesto las dificultades del Gobierno para poder encontrar una solución al problema. Es más, las políticas intervencionistas de Sánchez y compañía solo han hecho que suba aún más el precio de la vivienda en España hasta llegar a récords históricos. Y todo hace indicar que durante 2026 seguirá esta tendencia que afecta a jóvenes y no tan jóvenes que tienen imposible acceder a una vivienda, incluso a través de un contrato de alquiler.

Por ello, en los últimos tiempos están cogiendo fuerza otras alternativas, como por ejemplo puede ser comprar una casa prefabricada. Esta opción se ha convertido en tendencia en los últimos años por sus numerosas ventajas relacionadas con la practicidad de contar con una casa prefabricada que se realiza en un taller y se planta en un terreno, la eficiencia energética, la rapidez en la construcción o la aplicación de diseños más vanguardistas. También hay que tener en cuenta que una casa prefabricada va a presupuesto cerrado y su precio final suele ser inferior al de una construcción.

La casa prefabricada en oferta en internet

La casa prefabricada en oferta ha sido publicada por la empresa Cofitor, que centra su negocio en la realización de casas a medida para sus clientes. Dentro de todo su catálogo, ofrece una casa prefabricada vanguardista personalizada al gusto y necesidades de las personas que quieran diseñar su propia casa.

Esta casa prefabricada, que en la página web de esta empresa catalogan como «en oferta», está compuesta de tres habitaciones, dos baños, una cocina independiente, salón-comedor, además de un porche de 18,25 m2. En total, la vivienda construida tiene una dimensión de 104,00 m2.

En la página de Cofitor también informan sobre las principales características de una casa prefabricada realizada con los mejores materiales para facilitar la eficiencia energética, una de las grandes ventajas con las que cuentan las casas prefabricadas. Por ejemplo, las paredes exteriores están realizadas con fibrocemento acabado en SAT de 14 centímetros más 6 centímetros de fibra de vidrio y las cubiertas están formadas por 12 centímetros de fibra de vidrio y un doble tejado ventilado compuesto por panel sándwich, lámina impermeable, cámara de aire y teja cerámica roja. Las paredes interiores están compuestas de tarima de pino o pladur pintado.

Por lo que respecta a la carpintería, está compuesta por «oscilobatientes en PVC con doble junta, perfiles de 5 cámaras, acristalamiento bajo omisivo 4-16–4». Las persianas están hechas con lama de aluminio y las puertas interiores en madera maciza y exteriores metálicas lacadas. Los suelos están hechos en gres o parquet laminado. Esta casa prefabricada también incorpora una instalación eléctrica completa con líneas independientes de fuerza y alumbrado.

Esta empresa también hace gala de la buena construcción y las calidades que hacen que cualquier cliente pueda diseñar la casa de sus sueños sin necesidad de tener que ajustarse a un modelo ya existente.