Amazon tiene la casa prefabricada de dos plantas y azotea que arrasa: está equipada y es de diseño

No todo el mundo se plantea vivir en una casa prefabricada, pero quienes lo hacen suelen coincidir en lo mismo: pocas opciones ofrecen tanto por tan poco espacio. Y eso es precisamente lo que está arrasando ahora mismo en Amazon con una propuesta modular que no sólo sorprende por su diseño, sino también por su funcionalidad. Una casa de dos plantas, con cubierta en la azotea y completamente equipada, que cambia por completo la idea que muchos tienen sobre las casas contenedor.

Las imágenes hablan por sí solas. Tiene una estética industrial moderna, acabados cuidados, detalles en madera y metal que combinan a la perfección con un exterior negro elegante. Pero lo que de verdad llama la atención es su interior. Una distribución funcional que aprovecha al máximo cada metro cuadrado: dormitorio, cocina, baño y zona de estar. Todo ello con esa estética contemporánea que no escatima en diseño ni en comodidad. Y si lo que buscas es un lugar para desconectar, instalar una oficina en casa o incluso montar una pequeña vivienda de invitados en el jardín, esta casa tiene todos los ingredientes. Además, su diseño está pensado para disfrutar también del exterior: tiene terraza, cubierta superior y acceso fácil a ambas plantas. Y como cabría esperar se puede personalizar. Desde el color hasta la distribución, adaptándola a las necesidades de cada comprador.

Amazon tiene la casa prefabricada de dos plantas y azotea que arrasa

Esta casa prefabricada que encontramos en Amazon y que pertenece a la empresa Generic, está construida a partir de un contenedor de acero modificado, algo que a simple vista podría parecer tosco pero que, bien trabajado, da lugar a un diseño sofisticado. El acabado negro del exterior se suaviza con detalles en madera natural, lo que le aporta calidez sin perder ese punto urbano y moderno que tanto gusta. Las barandillas metálicas, tanto en las escaleras como en la azotea, no son sólo un elemento estético, sino que también refuerzan la seguridad del conjunto.

La sensación general es la de estar ante una vivienda de diseño, pero sin las complicaciones de una construcción tradicional. En este tipo de vivienda es evidente que todo viene ya pensado y medido, y que no se desperdicia el espacio. Todo está integrado con una lógica que hace que funcione como hogar, oficina o incluso casa de vacaciones.

Interior completamente equipado

Dentro, sorprende lo bien distribuido que está todo. Aunque la casa no es muy grande (unos 6 metros de largo por 5 y medio de ancho) lo cierto es que tiene lo justo para vivir sin echar nada en falta. La cocina, por ejemplo, es práctica y está bien aprovechada. El baño también cumple. Y en el dormitorio, cabe perfectamente una cama doble y un par de mesillas, que ya es mucho decir con estas medidas.

Eso sí, más allá de lo práctico, sorprende lo acogedor que resulta todo. Colores neutros, luz natural que entra por las ventanas bien colocadas, y un estilo moderno que no cae en lo frío. Da gusto. Uno entra y no piensa que está en una casa modular. Más bien parece un mini piso.

Una casa con dos plantas y un plus en la azotea

Aquí viene lo que marca la diferencia: las dos alturas. Y no sólo eso, sino que arriba hay una azotea amplia que se puede usar para lo que uno quiera. Montar una mesita, leer tranquilo al atardecer, tomar el sol. Se accede por una escalera exterior de madera y metal que, además de funcional, queda muy bien con el estilo del conjunto.

En la planta baja, una terraza envolvente permite colocar una mesa, algunas sillas o incluso plantas. El diseño está claramente pensado para vivir tanto dentro como fuera. Y en un momento en el que pasamos más tiempo en casa o buscamos formas de estar en contacto con la naturaleza sin renunciar a la comodidad, este detalle marca la diferencia.

Ideal como vivienda, oficina o casa de invitados

Otra de las claves del éxito de esta casa prefabricada es su versatilidad. No está pensada únicamente como residencia principal (aunque podría serlo). Muchos compradores la están utilizando como despacho independiente, casa de invitados, pequeño alojamiento turístico o incluso como retiro personal lejos del bullicio urbano. Su tamaño compacto permite instalarla en parcelas medianas, jardines o fincas privadas sin necesidad de grandes obras.

Y no lo olvidemos. Esta casa prefabricada de Amazon permite personalizar el diseño según las necesidades: desde la configuración interior hasta los acabados y colores. Es decir, cada casa puede ser única. También se ofrece la posibilidad de consultar dudas por WhatsApp o dejar un mensaje directo antes de hacer el pedido. No se sabe el precio, ya que al ser personalizable puede variar y se aconseja ponerse en contacto con la empresa.