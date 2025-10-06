3 dormitorios, 1 baño y de diseño: la casa prefabricada que parece de lujo y está a precio de ganga

El mercado de las casas prefabricadas está al alza en España debido a la gran demanda de vivienda en España y la escasa oferta. Las casas modulares están de moda tanto en España como en el resto de Europa y muchas empresas ofrecen casas prefabricadas desde 30.000 euros. Una oferta de una casa prefabricada con tres dormitorios, un baño y un diseño espectacular se ha hecho viral en internet. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta ganga que puede ser el hogar de tus sueños.

El de la vivienda es uno de los muchos problemas que tiene la España de Sánchez. Pese a que el presidente del Gobierno saque pecho de la situación económica en cada comparecencia, lo cierto es que la inflación acumulada de los últimos años ha destrozado la economía de las familias, que han visto cómo los precios se han incrementado en mayor proporción que los salarios. Esta situación se agrava en el acceso a la vivienda con el aumento disparado de las casas y alquileres ante la poca oferta generada por las políticas intervencionistas del Gobierno.

Ante el problema de la vivienda en España, en los últimos años goza de buena salud el mercado de las casas prefabricadas, que permiten a los ciudadanos acceder a una casa a un módico precio y con innumerables ventajas que tienen que ver con la sostenibilidad o el diseño. En 2024, el aumento del mercado de casas modulares creció un 20% y en 2025 se está viviendo un particular boom en este mercado, principalmente debido al incremento de la demanda en materia de vivienda.

La casa prefabricada que es una ganga

La oferta de una casa prefabricada se ha hecho viral en las redes sociales por su buena relación entre la calidad y el precio. Esta casa prefabricada se puede encontrar en la página web oficial de Casas de Madera Bálticas, empresa que se dedica a fabricar casas de madera de alta calidad. «Nuestros precios incluyen IVA, transporte hasta el lugar más próximo a la parcela de instalación, toda la tornillería necesaria para el montaje completo de la casa, barnices exteriores especiales, suelo, puertas, ventanas, doble acristalamiento y tejado de tela asfáltica autoprotegida», indica en su página web.

La oferta en cuestión tiene que ver con una casa prefabricada denominada Casa Akaya III, que cuenta con tres dormitorios, un baño, una cocina en un espacio de 93 m². Todo por un precio de 35.490 euros. Este precio será para la casa prefabricada con un revestimiento de 44 mm y, en caso de que sea de 66 mm, el precio ascenderá hasta los 39.900 euros.

La empresa indica en su página web que el precio incluye «suelo, paredes, puertas, ventanas, techo, tégola para la cubierta del tejado, material necesario para dar una mano de protección exterior, herrajes, transporte (solo en península) e IVA». También se pueden añadir extras opcionales que son los siguientes: «Tratamiento interior, contraventanas, contrapuertas, puertas y ventanas de PVC, persianas para puertas y ventanas de PVC, tejado de panel de sándwich, cámara de aire en cubierta (doble techo), aislamiento en suelo, extra de altura».

Las características completas de esta casa prefabricada que esta empresa tiene puesta a la venta son las siguientes:

93 m².

Tres dormitorios.

Un baño.

Una cocina.

Terraza opcional no incluida.

Como suele ocurrir con la mayoría de las casas prefabricadas, estas se construyen en las factorías y son trasladadas al terreno en cuestión. En los últimos años, las casas modulares están en auge por las numerosas ventajas que aportan a sus clientes en materia de precio, menor tiempo de construcción, sostenibilidad o versatilidad en cuanto al diseño.