El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 15,3% interanual durante el tercer trimestre del año, que deja el metro cuadrado en 2.517 euros, un nuevo máximo histórico según el último índice de precios de idealista. Francisco Iñareta, portavoz de idealista, asegura que el descontrol de los precios se debe a que las ciudades españolas «se encuentran en sus mínimos históricos de oferta» y no pueden cubrir la demanda.

A lo que ha añadido que con la actual demanda y el déficit acumulado de los últimos años «hacen falta cientos de miles de nuevas viviendas para poder salir de la emergencia habitacional en la que se encuentra el mercado de compraventa».

De esta manera, la falta de oferta ha provocado que los precios suban «sin control» y que miles de familias «no consigan encontrar un hogar donde vivir», por lo que, según el portavoz, se necesita «urgentemente» un «plan realista con el que construir miles de viviendas donde son necesarias».

El precio de la vivienda por capitales

Todas las capitales españolas, a excepción de Girona, donde los precios se redujeron un 3,5%, han incrementado sus precios en los últimos 12 meses, una subida encabezada por Teruel, tras encarecerse un 20,9% en el último año, seguida por Guadalajara con un 20%. Les siguen Madrid (19,4%), Valencia (19,2%), Santa Cruz de Tenerife (18,8%) y Santander (17,8%), mientras que las menores subidas se han producido en Cádiz (2,5%), Badajoz (2,8%) y Huesca (3,3%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.250 euros por metro cuadrado), seguida de Madrid (5.677 euros), Palma (5.036 euros), Barcelona (4.989 euros) y Bilbao (3.709 euros), y, en la parte opuesta de la tabla se encuentra Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.270 euros por metro cuadrado.

En 9 de las 52 capitales de provincia analizadas se registran precios máximos en este mes de septiembre, entre las que encuentran ciudades como Palma, Bilbao, Málaga o Valencia.

El precio de la vivienda por CCAA

Durante los últimos 12 meses, los precios se han incrementado en todas las CCAA, entre las que destaca Madrid, donde las expectativas de los propietarios se han incrementado un 21,7%, así como

Andalucía : +19,8%

: +19,8% Murcia : +18,6%

: +18,6% Cantabria : +18,5%

: +18,5% Comunidad Valencina : +16,9%

: +16,9% Asturias : +13,6%

: +13,6% Canarias : +13,4%

: +13,4% Baleares : +11,6%

: +11,6% El País Vasco: +10,3%

Por otra parte, la menor subida la registra Extremadura, con un 1,7% interanual, seguida por Navarra (3%), Aragón (3,7%), Galicia (4,3%) y La Rioja (4,4%).

Baleares continúa posicionada como la autonomía más cara, con 5.090 euros por metro cuadrado, el precio más alto desde que idealista tiene registros. Le siguen Madrid (4.343 euros), El País Vasco (3.299 euros) y Canarias (3.084 euros), mientras que Castilla-La Mancha (987 euros) es la Comunidad más económica, seguida de Extremadura (989 euros) y Castilla y León (1.248 euros).

El coste de la vivienda por provincias

Al igual que sucede con las capitales, casi todas las provincias han subido de precio en los últimos 12 meses, con 5 excepciones:

Ourense : -4,3%

: -4,3% Teruel : -2,9%

: -2,9% Jaén : -1,8%

: -1,8% Cuenca : -0,3%

: -0,3% Ciudad Real: -0,3%

El mayor ascenso se ha dado en:

Valencia : +22,1%

: +22,1% Madrid : +21,7%

: +21,7% Murcia : +18,6%

: +18,6% Cantabria : +18,5%

: +18,5% Málaga : +17,2%

: +17,2% Barcelona: +9,2%

El ranking de las provincias más caras está también encabezado por Baleares, con 5.090 euros por metro cuadrado, seguido por:

Madrid : 4.343 euros

: 4.343 euros Guipúzcoa : 4.033 euros

: 4.033 euros Málaga : 3.982 euros

: 3.982 euros Santa Cruz de Tenerife : 3.284 euros

: 3.284 euros Vizcaya : 3.152 euros

: 3.152 euros Barcelona: 2.994 euros

Por su parte, Ciudad Real es la provincia más económica (743 euros), seguida por Jaén (823 euros) y Cuenca (842 euros).