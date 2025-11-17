Dos dormitorios y jardín: Amazon tiene la casa prefabricada de diseño por 40.000 euros

Amazon también tiene una solución para la vivienda. La empresa propiedad de Jeff Bezos, líder del comercio online a nivel mundial, también ofrece a sus millones de usuarios que residen en Estados Unidos una casa prefabricada de dos plantas con jardín por unos 45.000 dólares americanos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las características de la casa prefabricada que ofrece Amazon a través de su página web.

En el mundo, y en España especialmente, hay un problema con la vivienda y en Amazon lo saben. Por ello, el gigante del comercio online ya vende incluso a través de su página web casas prefabricadas. El negocio de este tipo de hogares, que presenta grandes ventajas a nivel económico, de eficiencia energética o de rapidez en la construcción, está de moda en todo el planeta y por ello la empresa de Jeff Bezos ya tiene en venta una casa prefabricada.

Esta casa prefabricada se puede encontrar en Amazon por 45.000 dólares americanos, unos 40.000 euros. Tal es la importancia de que esta empresa ofrezca a sus millones de usuarios este producto que el portal estadounidense Travel + Leisure ha publicado un artículo en el que habla de las bondades de esta casa prefabricada que puedes encontrar en la página web oficial de Amazon.

Así es la casa prefabricada de Amazon

La casa prefabricada de Amazon está a la venta por unos 40.000 euros y, como suele ser con estas construcciones, está formada por dos contenedores, según se puede apreciar en el anuncio. «Casa de contenedores ampliables prefabricada de doble piso, totalmente equipada, 2 dormitorios, escaleras de lujo incluidas con terraza», reza el titular de la publicación en el que informa de todas las características de esta casa prefabricada que se puede moldear al gusto del consumidor.

El modelo que se oferta consta de unas dimensiones de 12×6 metros repartidos en dos plantas e incluye dos dormitorios, una sala de estar con cocina abierta totalmente equipada, una terraza, además de un baño completo independiente que cuenta con todo tipo de detalles como calentador de agua propio.

Por lo que respecta a la estructura, Amazon informa que esta casa prefabricada tiene una «ventana corredera de PVC de doble acristalamiento y puertas de seguridad hechas de aluminio puente roto con paredes exteriores y techo aislados con paneles de espuma ignífugos». También cuenta con sistemas eléctricos y la fontanería estándar de Estados Unidos. También informa que hay iluminación natural óptima en todo el interior y cuenta con un «excelente aislamiento térmico e insonorización».

Amazon también informa que esta casa prefabricada es «resistente al viento, terremoto, fuego e impermeable» y también pone el foco en que también tiene una gran resistencia a los tifones. «La casa contenedor expandible se puede instalar fácilmente», dice sobre una de las grandes ventajas de las casas prefabricadas, que se montan en una fábrica y posteriormente se desplazan al lugar elegido por el usuario. La empresa también destaca que esta casa es personalizable. «Adecuado para varios lugares, incluyendo zonas urbanas y remotas y perfecto para residencia familiar temporal o a largo plazo», indica Amazon sobre esta casa prefabricada.

De momento, Amazon tiene en venta esta casa prefabricada solo en Estados Unidos, pero quién sabe si en el futuro puede llegar a España, uno de los países que más está sufriendo un problema de vivienda que no sabe atajar el Gobierno. Por ello, en los últimos tiempos están surgiendo otras grandes alternativas como las casas prefabricadas, que tienen un menor coste, más facilidades a la hora de la construcción y una mayor eficiencia energética que se adapta a las normativas vigentes en pleno 2025.