Meloni recibe a los presos liberados del chavismo mientras Sánchez les ocultó y ni les dio la bienvenida

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recibido este martes en el aeropuerto de Ciampino, Roma, a dos presos políticos italianos que han sido liberados por el régimen chavista. Meloni, acompañada del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha saludado a sus compatriotas en una sala del aeropuerto, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prohibió a los cinco presos españoles, liberados el pasado 9 de enero, hablar con la prensa tras aterrizar en la Terminal 4 de Barajas.

La dirigente italiana ya había celebrado este lunes la liberación de Alberto Trentini y Mario Burlò, encarcelados en Caracas desde finales de 2024, a través de un vídeo en el que subraya que su puesta en libertad es el resultado de un trabajo «discreto pero eficaz» desarrollado por el Gobierno italiano, la red diplomática y los servicios de inteligencia del país.

En contraste, los presos españoles liberados por el régimen de Nicolás Maduro fueron recibidos por autoridades en el interior del aeropuerto de Madrid y posteriormente trasladados «cada uno a su destino y evitando la puerta de llegada», según explicó el portavoz de la familia de Rocío San Miguel, abogada y defensora de los derechos humanos incluida en el grupo de excarcelados. El portavoz confirmó además que existió una restricción para que los liberados no realizaran declaraciones a los medios de comunicación, aunque tampoco fueron vistos por la prensa.

Aún hay españoles presos en Venezuela

La caída del dictador Nicolás Maduro ha permitido, por el momento, la excarcelación de siete de los 20 presos españoles que permanecían secuestrados por el régimen chavista en Venezuela. Un proceso iniciado la semana pasada que ha devuelto la libertad a compatriotas que llevaban años siendo utilizados como rehenes políticos por la tiranía bolivariana.

Entre los liberados figuran los turistas vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el marinero canario Miguel Moreno Dapena y el valenciano Ernesto Gorbe. También recuperó la libertad en la madrugada del lunes Alejandro González, con doble nacionalidad, que trabajaba como gerente aeronáutico de la multinacional estadounidense Chevron hasta su detención en febrero de 2024.

En la cárcel Rodeo (Caracas) permanecen todavía dos españoles: el estudiante Fernando Noya y el empresario Uaiparu Guerere, de 70 años, que continúan a la espera de que se materialice su libertad. También continúan presos el joven Jesús Ernesto Castillo y Jesús Enrique Gómez, acusado como la mayoría de ellos de «conspiración», el cargo comodín que la dictadura chavista ha utilizado sistemáticamente contra cualquier ciudadano que considerara molesto para sus intereses.