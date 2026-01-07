La lección de concordia que la Serie A y Meloni le han dado a Pedro Sánchez y Tebas

Los indicadores económicos de la Liga de Javier Tebas son cada vez más preocupantes. Año a año se ve y constata como la competición española pierde poder y músculo financiero con respecto al resto de potencias, tal que incluso ligas que se consideran fueran del Top 5 comienzan a mostrar más solvencia y capacidad adquisitiva que los clubes de España. En medio de la falta de rumbo de Javier Tebas con la Liga y nula injerencia de Pedro Sánchez por remediarlo, desde Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni da una masterclass de concordia con una iniciativa que impulsará económicamente a los clubes de la Serie A.

El Gobierno de Meloni ha tomado partido en la Serie A y han incluido una serie de reformas y medidas económicas que beneficiarán, entre otros sectores, a la competición de fútbol italiana. El paquete de medidas ya han sido aprobadas en los presupuestos para el 2026 y una de ellas tiene que ver con las tan conocidas plusvalías de los traspasos que ejecutan los clubes.

A partir de este mismo mercado de fichajes invernal, los clubes de la Serie A podrán distribuir a su antojo, en un máximo de cuatro años, las plusvalías derivadas de los traspasos que realicen. Se trata de una medida que beneficiará en gran medida a los clubes italianos, que hasta el momento, como gran parte de los clubes europeos, solamente podían beneficiarse de esa plusvalía en la temporada en el que se ejecutase, sin poder ‘jugar’ con ella.

El cambio beneficiará notablemente a los clubes italianos. Según adelanta ItaliaOggi, para que los equipos de la Serie A puedan aprovecharse de esta nueva normativa habrá una normativa más que relevante, y es que el futbolista en cuestión haya estado en el club al menos durante dos años. De ser así, cualquier club deportivo podrán acogerse a la posibilidad de repartir la plusvalía del traspaso en hasta cuatro año, y no solamente en uno.

Esta medida cambiará por completo la forma de gestión de los clubes italianos, con un mayor margen de maniobra cada vez que consiguen cerrar operaciones cuantiosas y que reportan grandes beneficios, pudiendo repartir estos a lo largo de hasta cuatro años según las necesidades puntuales de la entidad.

Y es que los clubes que lograban cerrar grandes operaciones en un mismo año se veían después afectados por la retenciones tributarias de éstas. Ahora, con este movimiento, la película cambia y los clubes podrán adaptar esos beneficios que generan a sus necesidades económicas y deportivas.

La Liga y los problemas del límite

Las plusvalías en la Liga han sido siempre importantísimas por su valor en el tope del límite salarial y su capacidad para aumentarlo. Con el cambio introducido en Italia, en España se podría jugar con esas plusvalías en base a las necesidades de los clubes, usándolo cuando fuera necesario aumentar el límite salarial y guardándolo cuando no, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los equipos sí tienen dinero en caja, capacitados para fichar pero sin capacidad para poder inscribirlos.