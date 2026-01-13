Concierto BTS en Madrid 2026: cómo comprar entradas, fechas y precios

El concierto de los BTS en Madrid en 2026 ya es oficial y será uno de los grandes acontecimientos musicales más importantes del año en España. El grupo surcoreano, referente mundial del K-Pop, ha anunciado su gira mundial 2026-2027, que incluirá dos conciertos en Madrid tras años de espera por parte de sus fans.

Los BTS actuarán los días 26 y 27 de junio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, en lo que supondrá su primera actuación en España y uno de los platos fuertes del tramo europeo del tour.

Fechas de BTS en España 2026

Los conciertos de BTS en España se celebrarán en las siguientes fechas:

26 de junio de 2026 – Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

27 de junio de 2026 – Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

Madrid será la única ciudad española incluida en la gira, lo que ha disparado el interés y la expectación entre los fans.

Cuándo es venta de entradas en Madrid

La venta de entradas para BTS en Madrid 2026 se realizará en dos fases:

Preventa BTS ARMY Membership

jueves 22 de enero

14:00 horas

Requisito: membresía oficial ARMY

Venta general

sábado 24 de enero

14:00 horas

Ticketmaster.es

Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda acceder con antelación y tener cuenta activa en la plataforma.

Precios de entradas de BTS en Madrid

Por el momento, los precios oficiales de las entradas no han sido confirmados. No obstante, según giras anteriores y eventos similares en estadios, se estima que los precios podrían oscilar entre:

Entradas estándar: desde 70–90 euros

Gradas preferentes: 120–180 euros

Pista y pista premium: 200–250 euros

Paquetes VIP: precios superiores, con experiencias exclusivas.

Los precios definitivos se anunciarán junto con el inicio de la venta.

Cómo será el concierto de BTS

La gira mundial de BTS contará con un escenario de 360 grados, situado en el centro del estadio. Este formato permitirá una experiencia inmersiva desde cualquier punto y aumentará la capacidad del recinto.

El espectáculo incluirá:

Producción audiovisual de gran formato

Coreografías icónicas

Repertorio con éxitos de toda su carrera

Nuevos temas y momentos especiales para ARMY

Todo está diseñado para convertir el tour en el mayor espectáculo de K-Pop jamás realizado.

La gira mundial de BTS 2026-2027

El tour arrancará el 9 de abril de 2026 en Goyang (Corea del Sur) y recorrerá 34 ciudades con 79 conciertos en Asia, Europa, América y Oceanía. Entre las paradas destacadas se encuentran: