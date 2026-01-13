Herido el alcalde de Baeza al romperse el ascensor de su casa y caer desde una altura de dos plantas

El alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Javier Cabrera (PP), ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente en el ascensor de su domicilio, que se ha descolgado y ha caído desde una altura de dos plantas.

El regidor ha sido trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, donde permanece consciente y a la espera de los resultados de las pruebas médicas que se le están practicando, según han informado fuentes sanitarias a Europa Press.

El suceso se ha producido poco antes de las 12:37 horas, cuando una llamada al 112 Andalucía alertaba de la caída de un ascensor con una persona en su interior en una vivienda de la calle Concepción.

El servicio de Emergencias movilizó a Policía Local, Guardia Civil, servicios sanitarios y Bomberos, cuyos efectivos lograron forzar la apertura del ascensor para permitir el acceso del personal sanitario y atender al herido.

La causa del accidente, según han trasladado desde los Bomberos, ha sido la rotura de unos cables de acero que sostenían la cabina del ascensor.