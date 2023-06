Johnny Depp asegura haberse sentido «expuesto» en el Festival de Cine de Cannes

El pasado Festival de Cine de Cannes tuvo un comienzo controvertido cuando Jeanne du Barry se presentó como el largometraje seleccionado para abrir el certamen. La cinta de época, presentaba a Johnny Depp en un papel secundario interpretando al monarca francés Luis XV junto al protagonista homónimo de Maïwenn. Una producción que atrajo la atención tanto por la vida personal de su elenco como por el regreso de Depp a la primera línea de un proyecto tras su polémico juicio con su exmujer Amber Heard. Por si esto fuese poco, la directora y coprotagonista apareció en los titulares tras agredir a un periodista en un restaurante de Francia. Ahora, el actor nominado al Oscar ha confesado sentirse “expuesto” en la premiere.

En un vídeo tras las cámaras publicado por el fotógrafo Greg Williams, se mostró a Depp preparándose para su aparición en Cannes: “Es bastante hermoso, cuando estás en el extremo receptor, sientes que inicialmente te sientes jodidamente expuesto. No fui a ninguna parte. Tal vez no pensaron en mí ni me miraron ni me permitieron que me miraran”.

Además, el actor explicó que era muy consciente de la forma en la que sus recientes escándalos habían impactado la percepción que el público tiene de él, pero expresó su confianza en su capacidad para recuperarse continuamente de sus fracasos: “La gente puede tocar fondo muchas veces. Puedes caer directamente al fondo mil millones de jodidas veces, pero si tienes la suerte de encontrar el sótano, estás bien, ¿sabes?”

El intérprete se vio sumido en el centro de las críticas, primero por ser un actor norteamericano interpretando a un personaje francés y por las todavía acusaciones de violencia de género contra el actor de Piratas del Caribe. Mientras tanto, su futuro profesional no parece haberse desarrollado mucho más allá del escándalo y por lo que parece tendrá que pasar todavía un tiempo para pueda volver a tener la repercusión de antaño.

La sinopsis de Jeanne du Barry es la siguiente: “Jeanne, una joven de clase trabajadora ávida de cultura y placer, utiliza su inteligencia y su atractivo para ascender no a uno los peldaños de la escala social. Se convierte en la favorita del rey Luis XV (Johnny Depp), quien desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. Se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se traslada a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte”.

Jeanne du Barry llegará a los cines españoles el próximo 29 de septiembre de 2023.