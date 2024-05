La primera imagen de ‘Megalópolis’ llega a escasos días de su preestreno en Cannes

Ya queda menos para que Megalópolis debute oficialmente en el próximo Festival de Cine de Cannes. Uno de los títulos más esperados de este 2024, principalmente porque supone el regreso a la dirección del gran cineasta Francis Ford Coppola. Pero también, porque existe cierto escepticismo sobre el desempeño económico de una propuesta arriesgada, que todavía no tiene una distribuidora que haya apostado por ella. En el lado positivo de esta empresa, las primeras reacciones en el pase privado de los amigos y familiares de Coppola fueron excepcionales, aunque también se habló de que la gigantesca epopeya era prácticamente «un film experimental». Todavía a días de hoy, ni siquiera tenemos un primer tráiler oficial, pero al menos la productora American Zoetrope nos ha obsequiado con una primera imagen en la que podemos ver a dos de sus protagonistas principales, Adam Driver y Nathalie Emmanuel.

First look at Francis Ford Coppola’s ‘MEGALOPOLIS’, starring Adam Driver and Nathalie Emmanuel.

Releasing later this year in theaters.

(Source: https://t.co/So71zU83PR) pic.twitter.com/qvpUwpNqmu

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 30, 2024