‘Megalópolis’: Francis Ford Coppola comparte la primera imagen oficial

Megalópolis, el regreso de Francis Ford Coppola a la dirección, ya tiene su primera imagen oficial. El realizador ha presentado el titulo, compartiendo una instantánea por su cuenta de Instagram, lo que es en realidad una señal genial de que la producción va viento en popa, a pesar de no tener todavía una fecha de estreno oficial.

First look at Francis Ford Coppola’s ‘MEGALOPOLIS’. Starring Adam Driver, Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel and Jason Schwartzman. pic.twitter.com/tcw9SXV1dV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 6, 2024

La instantánea nos muestra una imagen oscura de lo que parece ser una oscura calle de una Nueva York lluviosa, con una gran estatua destruida y apoyada contra un edificio. Un material promocional que tampoco nos dice mucho más allá de los datos que ya conocíamos, pero que sí que ofrece un vistazo estilístico hacia el futuro trabajo del director, además de corroborar con el tono y la historia que hasta ahora se había comunicado en torno a la cinta. En grande, puede leerse el título de la misma, firmada por el principal reclamo, que no es otro que el nombre del cineasta “Megalópolis de Francis Ford Coppola”.

‘Megalópolis’: sinopsis y reparto

La trama de Megalópolis nos pone en la piel de un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad de Nueva York, a través de un proyecto utópico que solucione el devastador desastre que ha sufrido la región. Por supuesto, su idealismo tendrá la reticencias del alcalde corrupto de la ciudad, quien no será ni mucho menos una ayuda para el protagonista. Por el momento, sabemos que el arquitecto de nombre César, estará interpretado por el dos veces nominado al Oscar, Adam Driver. Mientras que Forest Whitaker dará vida a Cicero, el político que no le pondrá las cosas nada sencillas. Nathalie Emmanuel será la hija de este último, Julia Cicero. El resto del reparto está conformado por también grandes rostros de Hollywood, como Jon Voight, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Talía Shire, Jason Schwartzman, Chloe Fineman, Dustin Hoffman y Giancarlo Esposito.

Coppola ha explicado que Megalópolis se inspirará en la conspiración histórica entre el senador romano Lucio Sergio Catilina y Marco Tulio Cicerón, los cuales se vieron envueltos en un conflicto cruel denominado la Conjuración de Catilina en el año 63 a. C. Sí, el director de El Padrino también piensa mucho en el Imperio Romano.

Uno de los proyectos más ambiciosos de Coppola

Decir que Megalópolis es uno de los proyectos más ambiciosos de Coppola no es ninguna tontería, viniendo sobre todo de un director acostumbrado a rodajes como el de Apocalypse Now. Pero en realidad, el desarrollo de esta película se remonta a los 80. Incapaz de convencer a ningún estudio para que financiase su obra, él mismo puso 120 millones de su propio dinero, arrancando la producción ya por el 2010. Por el casting han bailado varios rumores, desde la participación de Zendaya hasta la dos veces ganadora del Oscar, Cate Blanchett. Sin embargo, el rodaje oficial no comenzaría hasta 2022.

El rodaje terminó oficialmente en marzo del 2023. Coppola, firma el guion y produce a través de su productora American Zoetrope. Aunque esta primera imagen pueda saber a poco, podría indicar que pronto podremos ver un primer tráiler, pues es la estrategia promocional con la que las compañías alimentan habitualmente el hype de los fans.

El rodaje ha sido un ¿desastre?

Mientras se rodaba la esperada cinta, varios medios se hicieron eco de que la producción corría serio peligro. Entre ellos, THR indicó que Megalópolis estaba siendo un caos debido a los efectos visuales. Según se informó en su momento, tanto el diseñador de producción como el director de arte supervisor abandonaron el proyecto, debido principalmente a que en un inicio se iba a aplicar la tecnología de producción virtual utilizada en series como The Mandalorian. No obstante, los costos de este enfoque se dispararon, lo que llevó a que el departamento tuviese que recurrir a la ya tradicional pantalla verde. Unos informes sobre la peligrosidad de Megalópolis que su protagonista se encargo de desmentir rápidamente:

“El ambiente que está creando Francis (Ford Coppola) es de concentración e inspiración. Por ahora, vamos según lo previsto, haciendo nuestros días y, sinceramente, ha sido una de las mejores experiencias de rodaje que he tenido. Nuestro equipo es rápido e inventivo (…) estoy muy orgulloso de hacer esta película con él”, le explicaba Driver a IndieWire hace un año, analizando como la salida del departamento de efectos se sacó de contexto en la prensa.

Seguiremos actualizando la información, cuando conozcamos más novedades de la que es una de las películas más esperadas del 2024.