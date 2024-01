Francis Ford Coppola asegura que ‘Megalópolis’ está más cerca de lo que pensamos

No podríamos hacer un repaso de las mejores películas de la historia del cine sin que el nombre de Francis Ford Coppola saliese a la palestra. El cineasta es responsable de títulos como la trilogía de El padrino o La conversación y por lo que acaba de asegurar, Megalópolis, su última obra, está más cerca de estrenarse de lo que pensamos.

La cinta, se ha visto afectada por toda una serie de contratiempos, pero el rodaje terminó oficialmente en marzo de 2023 y como él mismo cuenta en su entrevista, no tardaremos demasiado en poder ver este proyecto lleno de estrellas autofinanciado.

“Todo lo que puedo decir es que amo a los actores. Es inusual y nunca aburrido. Aparte de eso, espera y verás. Sólo pasarán unos meses y saldrá”, le contaba Coppola a The Actuaron Show.

‘Megalópolis’: Un arriesgado proyecto lleno de estrellas

Si Megalópolis termina fracasando, no será porque el proyecto no esté abanderado por grandes rostros de la industria. Y es que pocos pueden intérpretes pueden resistirse a colaborar con una leyenda viva de la gran pantalla, a pesar de que la prensa ha asegurado que su rodaje estaba siendo un desastre. Un caos al que el responsable de Apocalypse Now está más que acostumbrado. Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Bailey Ives, Grace Vanderwaal, James Remar y Giancarlo Esposito. Para este regreso, Coppola no ha querido olvidarse tampoco de su familia. Su hermana Talia Shire (Rocky) y su sobrino, Jason Scwartzman (Viaje a Darjeerling).

Sabemos que la historia versará sobre un entorno futurista, girando en torno a la idea de la creación de una sociedad utópica para reconstruir Nueva York, después de un desastre natural. Driver, asume el papel protagonista y según dijo hace algunas semanas iba a ser algo bastante “salvaje”. El actor tiene una trayectoria impecable y Coppola es sólo uno más de los grandes cineastas con los que ha podido trabajaba. “Es una de las mejores experiencias que he tenido jamás (…) es la persona más generosa y filosófica que conozco”.

Megalópolis no tiene fecha de estreno oficial, pero algunos aseguran que podría reservarse un reestrenó en la próxima edición de Cannes.