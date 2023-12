Adam Driver habla de la ‘Megalópolis’ de Francis Ford Coppola: «Es salvaje, imaginativa y épica»

Hay cineastas que son auténticas leyendas del séptimo arte, pero que la inactividad y el desgaste les ha pasado factura al final de sus carreras. Uno de ellos es Francis Ford Copola. El director de la trilogía El Padrino, Apocalypse Now o el Drácula de Bram Stoker regresará a la gran pantalla con Megalópolis, un proyecto con el que ha soñado durante años y que a pesar de varias complicaciones en su rodaje, la producción concluyó el pasado marzo. Y es que el pensamiento general sobre la película es que tiene todas las papeletas para ser un fracaso comercial , aunque quizás como le paso a su retrato de la guerra de Vietnam, Megalópolis consigue ser una gran obra inesperada. Al menos, su protagonista Adam Driver tiene esperanzas con que así sea y en una reciente entrevista a elogiado su primera colaboración con el realizador.

Driver es uno de esos actores de la industria que escoge los proyectos con cuidado, haciendo hincapié en quién es la persona que se sienta tras las cámaras. Así, a sus 40 años puede presumir de haber trabajado a las órdenes de Ridley Scott, Spike Lee, Jim Jarmush, Noah Baumbach, Martin Scorsese, Leos Carax, Steven Soderbergh o los hermanos Coen. Pero sea o no fruto de su participación en una franquicia global como Star Wars, ahora además de escoger sus siguientes propuestas fílmicas, tiene en cuenta el tipo de producción que las financia. Su próxima película, Ferrari, está financiada por el sello independiente Neon y Megalópolis ha sido pagada del propio bolsillo de Coppola.

“Como lo financió él mismo, el proceso de filmación fue una de las mejores experiencias, si no la mejor que he tenido jamás”, le explicaba Driver a Collider. Pero para el actor, la libertad financiera sólo fue el principio, ya que como no dependía del dinero de un inversor, Coppola tenía todo ese espacio imaginable para tomar sus propias decisiones: “Se sentía como si tuviera el control de la película que quería hacer y eso era todo. Me sentí como ‘oh, así es como deberían ser las películas’. Y es la persona más generosa y filosófica que conozco. Me encantó ese proceso y hacerlo con él. Me encanta hablar con él”.

¿Qué podemos esperar de ‘Megalópolis’?

Según la sinopsis oficial, Megalópolis trata sobre un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad de nueva York, después de un desastre devastador, creando una utopía a la que denomina Megalópolis. Todavía no conocemos la fecha de estreno y aunque se espera que llegue en algún momento de 2024, existe una gran incertidumbre por saber si realmente estaremos ante el regreso del mejor Coppola o si esta, será tristemente una de las grandes decepciones del próximo año. De momento, deberemos contentarnos con la descripción entusiasta del actor nominado al Oscar:

“La película es salvaje. Es muy imaginativa, grande, épica y audaz. Requiere un riesgo y no podría estar más emocionado por ello”.