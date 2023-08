Adam Driver carga contra Amazon y Netflix desde el Festival de Cine de Venecia y apoya la huelga del SAG-AFTRA

El festival de Cine de Venecia comenzó ayer con una alfombra roja un tanto vacía de estrellas internacionales. Debido a la huelga de los sindicatos de actores contra la Alianza de productores, los intérpretes no sólo no pueden actuar en rodajes, sino que además no pueden ejercer ningún tipo de promoción ya sea presencia o a nivel de redes. Sin embargo, algunas figuras han llegado a acuerdos con sus distribuidoras independientes como Adam Driver, quien no ha dejado pasar la ocasión para defender a sus compañeros de profesión y de paso, “darle un buen recado” a Netflix y Amazon Prime Video.

Adam Driver protagoniza Ferrari, la nueva película biográfica que dirige Michael Mann y en la que comparte elenco con Penélope Cruz y Shailene Woodley. No obstante, ni la española ni la estadunidense han aparecido por el certamen, mientras que gracias a un acuerdo con NEON, el sello independiente que distribuye el filme, el actor ha podido responder a los medios sobre el conflicto entre actores y las grandes compañías que rigen los estudios:

Adam Driver’s statement on the ongoing WGA & SAG-AFTRA strikes pic.twitter.com/7WXj0GXWpV — Adam Driver Central (@adamdrivercentl) August 31, 2023

“¿Cómo es posible que distribuidoras pequeñas como Neon y STX International puedan cumplir las peticiones del sindicato incluso antes de las negociaciones pero para compañías grandes como Netflix y Amazon sea imposible?”, explicaba el dos veces nominado al premio Oscar. Driver además, matizaba estar orgulloso de estar en el Festival como representante de una película que no es parte de la AMPTP (ALIANZA de Productores de Cine y Televisión)

En el Festival de Venecia las estrellas son las películas

La huelga de actores y guionistas contra Hollywood coincide con el que quizás sea uno de los años de más nivel de películas que compiten en la sección oficial por llevarse el León de Oro. A Ferrari, se suman Maestro de Bradley Cooper, El conde de Pablo Larraín, The Killer de David Fincher, Priscilla de Sofia Coppola, Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos y Evil Does Not Exist de Ryusuke Hamaguchi, entre otros.

El comentario irónico de Driver sobre las distribuidoras independientes no es fortuito, pues son muchas las voces que han postulado como alternativa a las negociaciones con la AMPTP el hecho de comenzar a filmar más películas con sellos independientes como una forma de presionar a las grandes compañías.

Ferrari llegará a los cines españoles el próximo 9 de febrero de 2024.