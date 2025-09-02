The Rock recibe una ovación gigante en el Festival de Venecia y apunta a los Oscar con su última película

Hollywood posee narrativas cuya fuerza reside en lo inesperado. Como todo negocio vinculado con el espectáculo, a la meca del cine le apasionan los relatos de superación y en general, valida automáticamente cualquier esfuerzo de sus estrellas por salir de la zona de confort. Sobre todo si a esto, se le suma un arco de redención en el que el actor o la actriz de turno regresan a la conversación de los principales premios gracias a un último papel. Recientemente, tuvimos los casos de Brendan Fraser en La ballena y Demi Moore con La sustancia y a juzgar por la tremenda ovación a Dwayne Johnson (alias «The Rock») en el Festival de Venecia hace algunas horas, el californiano podría ser el adalid del mencionado resurgir, apuntando directamente a la próxima edición de los Oscar.

La cinta en cuestión es The Smashing Machine, una apuesta biográfica liderada por el prestigioso estudio A24 y que supone el debut en la dirección en solitario de Ben Safdie. El menor del dúo de hermanos directores que nos regaló títulos como Good Time o Go Get Some Rosemary se ha lanzado-al igual que su hermano-a narrar sus propias historias y tal y como hizo en el pasado con Adam Sandler en Diamantes en bruto, Johnson se ha transformado de lo lindo para la primera performance «seria» de su carrera. Así, nominada al León de Oro en el glamuroso certamen italiano, The Smashing Machine se proyectó ayer bajo la atenta mirada de toda la prensa especializada. ¿El resultado? Una ovación de 15 minutos donde The Rock ha estado visiblemente emocionado, llorando ante los aplausos de los críticos y compañeros de profesión en Venecia.

¿De qué trata ‘The Smashing Machine’?

Como ya hemos adelantado, The Smashing Machine representa la historia real del luchador Mark Kerr. Una narración que se apoya directamente en el celebrado documental homónimo de 2002 dirigido por John Hyams y en el que Johnson aparece acompañado de Emily Blunt, la esposa del protagonista. Kerr es una leyenda clave en el origen de la actual UFC y en el largometraje, podremos ver su meteórico ascenso en el mundo de las artes marciales mixtas con el apoyo inquebrantable de su mujer, Dawn Staples.

El propio Dwayne Johnson ha coproducido esta aventura con su compañía Seven Buck Productions y todo apunta a que de momento, es el gran favorito para llevarse la Copa Volpi en el presente Festival de Venecia.

The Rock rompe a llorar en Venecia

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’ Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Johnson siempre ha sido un actor tremendamente comercial. Un pionero del salto de la WWE al cine, marcando el camino que después seguirían otros intérpretes como John Cena o Dave Bautista. De hecho, encadenó varios años siendo la estrella mejor pagada del séptimo arte. Ahora en cambio, busca la validación artística. Tal y como le contó a EFE en unas declaraciones recientes: «Yo tenía una voz, un deseo ardiente, de ver qué más podía hacer porque algunas veces no sabes de lo que eres capaz cuando estás encasillado».

Tendremos que ver cómo se desarrolla su camino por el circuito de premios para comprobar si en realidad, The Rock tiene alguna posibilidad real de salir nominado en la alfombra roja. Mucho antes, el público podrá comprobar con sus propios ojos si su desempeño merece los vítores y aplausos concedidos, cuando The Smashing Machine llegue a los cines españoles el próximo 3 de octubre.