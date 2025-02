Dwayne Johnson protagonizará la nueva película de Martin Scorsese: un thriller ambientado en Hawái

Desde que estrenó la fantástica Los asesinos de la luna para Apple TV, no han sido pocas las noticias que han intentado descifrar cuál sería la nueva película de Martin Scorsese. A pesar de sus 82 años, el neoyorquino tiene más proyectos en camino que nunca. Por un lado, está su propuesta biográfica sobre Jesús programada para 2026. Por otro, la resurrección de su largometraje olvidado, El diablo en la ciudad blanca. Entre medias, ejercerá como productor ejecutivo junto a Steven Spielberg de la serie basada en El cabo del miedo. Pero por si todo esto no fuera suficiente, ahora una nueva e inesperada producción podría ponerle dirigiendo ni más ni menos que al ex luchador de la WWE, Dwayne Johnson.

Como con cualquier desarrollo tan incipiente, sabemos entre poco y nada de la hipotética cinta que tendrá a «The Rock» como protagonista. Según varios medios estadounidenses, las narrativas criminales del cineasta se alejarían de Nueva York para aterrizar en Hawái. Supuestamente basada en hechos reales, la historia encabezada por Johnson sería un relato mafioso ubicado en la cálida isla perteneciente a Estados Unidos. Todavía sin un título oficial, fuentes cercanas a la preproducción afirman que tanto Johnson como la actriz Emily Blunt se acercaron al oscarizado realizador con la idea de esta trama y que tras ello, Leonardo DiCaprio se metió de lleno como productor ejecutivo y por supuesto, como miembro del reparto. En el campo del libreto, Nick Bilton (The Idol, Fake Famous) estaría escribiendo el guion del que es desde ya mismo, uno de los filmes más esperados dentro de Hollywood. Pero, ¿cuándo podremos ver esta nueva película de Martin Scorsese? ¿se sabe algo más sobre su trama? ¿Por qué plantea Johnson este giro radical en su carrera?

La nueva película de Martin Scorsese

Si atendemos a la información que llega desde el otro lado del Atlántico, la nueva película de Martin Scorsese tendrá a Johnson como un aspirante a jefe de la mafia en la vida real que luchó contra clanes criminales rivales para controlar las islas hawaianas en la década de los 60. Tanto Scorsese, como Johnson, Blunt, DiCaprio y Bilton serán productores ejecutivos, mientras que por la parte del protagonista, su sello Seven Bucks Productions tendrá a su ex mujer, Dany Garcia, como productora detrás del proyecto representando a la productora de Johnson.

Al responsable de Uno de los nuestros y Casino, últimamente le ha costado mucho sacar a la luz sus proyectos. Una dinámica bastante común si se repasa su longeva carrera. De hecho, antes de estar financiada por Netflix, El irlandés fue rechazada por varias major. Scorsese no tiene un éxito de taquilla desde hace más de 20 años, cuando en 2013 estrenó El lobo de Wall Street. El último ejemplo de esa desconexión con el público masivo llegó en 2023, cuando Los asesinos de la luna sólo pudo recaudar 157 millones de dólares, partiendo de una partida presupuestaria de 200 millones financiados por la marca tecnológica fundada por Steve Jobs. La implicación de una figura como Johnson es un reclamo que sumada al talento como autor del realizador italoamericano, podría traer grandes alegrías a los cinéfilos de todo el mundo.

Un giro en la carrera de Johnson

Tras más de una década siendo uno de los actores mejor pagados del mundo, Dwayne Johnson parece estar dando un giro enérgico a su carrera, remando hacia una vertiente más cercana al territorio de los premios y del respeto de la crítica profesional. Por eso, mucho antes de su protagonismo en la nueva película de Martin Scorsese, podremos verle en The Smashing Machine. El biopic de A24 sobre el luchador de MMA, Mark Kerr, está dirigido por Ben Safdie y llegará este 2025 a los cines. Johnson y Blunt compartieron primero reparto en 2021 con Jungle Cruise y ahora, hará lo propio tanto con la cinta biográfica del luchador, como con el thriller criminal de Scorsese contextualizado en Hawái. Deadline fue la primera en informar de la noticia.

Independientemente de ello, esto no quiere decir que Johnson vaya a dejar de lado su vertiente más comercial. El presente año regresará a su papel del agente Hobbs en la despedida de Fast X: Parte 2, mientras que en 2026 pondrá rostro (además de voz) a Maui en el live action de Vaiana y regresará al salvaje mundo virtual de Jumanji 4. Todo un futuro prometedor tras los recientes fracasos taquilleros de su filmografía, Black Adam y Red One.