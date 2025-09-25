El mejor thriller de venganza vuelve al streaming: arrasó en los Goya y venció a Almodóvar

Llevaba bastante tiempo sin estar disponible en las plataformas, pero por fin, el mejor thriller de venganza español ha regresado al streaming. Nos referimos a la magnífica Tarde para la ira. Una ópera prima indomable que arrasó en los premios Goya de 2016, gracias a su gran dirección y al increíble casting comandado por Antonio de la Torre. El impacto del filme logró superar el millón y medio de dólares y llevarse hasta cuatro bustos del pintor patrio, venciendo por el camino a la Julieta de Pedro Almodóvar. Pero ¿de qué trata el debut en la dirección del actor Raúl Arévalo? ¿dónde está disponible? ¿merece realmente la pena?

No era la principal favorita y de hecho, Un monstruo viene a verme consiguió llevarse más «cabezones». El trabajo de J.A. Bayona recibió 9 galardones. En cambio, la destreza de Arévalo tras las cámaras terminaría proporcionándole a la producción el gran premio de la noche: la victoria en la categoría de mejor película. Dicho colofón final llegó después las consideraciones de mejor actor de reparto para Manolo Solo, el mejor guion original y la dirección novel de un autor que ya tuvo su Goya siete años atrás como actor secundario en Gordos, la cinta dirigida por su primo, Daniel Sánchez Arévalo. Aunque desde entonces, Arévalo ha permanecido más enfocado en su faceta como actor, volviendo a ejercer como director únicamente en el cortometraje de Estrella Damm, La vida nuestra y en el capítulo Emergencia de la serie Apagón de Movistar Plus.

¿De qué trata ‘Tarde para la ira’?

Según la sinopsis oficial recogida en la web de los premios de la Academia española, el planteamiento de Tarde para la ira es el siguiente: «Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco de una joyería. Ocho años después sale de prisión con ganas de emprender una nueva vida junto a su familia, pero se encontrará con una situación inesperada y a un desconocido llamado José. Este encuentro le llevará a emprender un extraño viaje donde juntos, se enfrentarán a los fantasmas del pasado, hundiéndose en el abismo de la venganza».

Aparte de ver a un fantástico de la Torre y la meritoria labor de Solo, la trama nos presenta personajes imborrables, encarnados con severa verosimilitud en la piel de Luis Callejo (coprotagonista de la historia), Ruth Díaz, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Font García.

Thriller de venganza que regresa al streaming

Tarde para la ira es un puro thriller de venganza que está disponible desde el pasado 24 de septiembre en el servicio de streaming de Amazon, Prime Video. Una oportunidad única para disfrutar de esta pequeña joya del cine nacional, pues hasta hace escasas horas, la producción de RTVE sólo estaba al alcance del mercado físico o bajo el alquiler o compra digital.

Con una atmósfera asfixiante y un estilo cautivador, Tarde para la ira es una opción de obligado visionado entre los fans del género. La apuesta perfecta si como espectador, disfrutaste de otros grandes largometrajes del séptimo arte patrio de la talla de La isla mínima o Que Dios nos perdone.

En definitiva, esta cruda historia se vive como un trabajo hipnótico calibrado en una olla a presión a punto de estallar. Resulta imposible apartar la vista de la pantalla en su hora y media de tensión.