Es la película española más vista de Netflix: el éxito que te va a dejar pegado a la pantalla

Hace algunos días, «la gran N roja» pedía más transparencia al resto de los terminales de streaming. No es para menos, pues sin ser del todo un libro abierto para el resto del mundo, la empresa fundad por Reed Hastings y Marc Randolph es la única que con pelos y señales informa de cuáles son sus mayores éxitos en todo el mundo. Aunque por supuesto, dicha «transparencia» encuentra sus grandes peros, cuando ni se remarcan los fracasos, ni se notifica de la pérdida o ganancia de suscriptores (algo que el terminal comenzará a dejar de comunicar el próximo 2025). No obstante y aun con todo, el desempeño en esta comunicación de la corporación liderada por Ted Sarandos es increíblemente mayor que lo que por el momento, proponen Disney +, Max, Apple y compañía. Lo que ha llevado a que tras un último informe hayamos podido conocer cuál es la película española más vista de Netflix.

Tras más de un lustro lanzando datos trimestrales, es bastante habitual que la marca californiana elabore rankings de fácil acceso, donde pueden verse los diferentes Top 10 históricos de la major, tanto a nivel general como por los diferentes países en los que se puede acceder al servicio líder del mercado de las plataformas. Ahora, el gigante del entretenimiento ha compartido su última información interna en la que entre otras cosas, se aprecia el aumento del consumo de los suscriptores, con 90.000 millones de visualizaciones en el universo de ficciones propias y ajenas dentro de su catálogo. Y es que dentro de todos esos números y estadísticas, un filme patrio se ha colado como la película española más vista en Netflix.

La película española más vista

A pesar de que la viralidad en Netflix no suele ir de la mano de la calidad, no son pocas las producciones hispanas que brillan con una destacada autoría entre los filmes menores que genera el algoritmo. Sin embargo, hay ocasiones en las que tanto la inteligencia artificial de la plataforma como la calidad se encuentran y por eso, la película española más vista desde el pasado mes de enero no es otra que La sociedad de la nieve.

El filme basado en hechos reales es la líder absoluta en audiencia del contenido que no está en inglés dentro del abanico de contenidos de Netflix. Un logro que acumula 104 millones de visualizaciones contabilizadas hasta el reciente junio y al que le siguen la francesa En las profundidades del Sena (84,7 millones) y la surcoreana Cazadores en tierra inhóspita (53,6 millones de dólares). Completan el la lista El fabricante de lágrimas, El salario del miedo, Los colores del mal, Sixty Minutes, A través de tu mirada, Nada más que eso y la ganadora al Oscar a los Mejores efectos especiales, la japonesa Godzilla Minus One.

El récord hispano también lidera el terreno de las series gracias al spin-off de La casa de papel, Berlín. Pero el gran rédito de la producción original de Netflix dirigida por Bayona también pasa por los principales festivales de premios. Fue la ganadora del Premio del Público en el Festival de San Sebastian del 2023 y logró alzarse con 12 Goya, incluidos el de Mejor dirección y Mejor película. Más tarde, volvería a darle a España una nominación al Oscar en la categoría de Mejor película internacional y otra en la competencia de Mejor maquillaje y peluquería. Con lo que muy posiblemente, cuando nos referimos a La sociedad de la nieve, hablamos de esa mezcla tan perfecta y ansiada por los autores, siendo la película española más vista y la tercera más laureada del la cinematografía española.

¿De qué trata ‘La sociedad de la nieve’?

La sinopsis oficial de La sociedad de la nieve es la siguiente:»En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ha fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, estrellándose en un glaciar en el corazón de los Andes. Sólo 29 personas de los 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida».

Bayona se basó en la novela homónima escrita por Pablo Vierci y contó para la música con el compositor ganador del Oscar, Michael Giacchino. Con un reparto internacional lleno de intérpretes uruguayos y argentinos, la historia de La sociedad de la nieve está protagonizada por Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Esteban Bigilardi, Diego Vegezzi y Fernando Contigiani, entre otros. Con poco más de dos horas de duración, este humanista drama sobre la supervivencia sigue siendo una de las mejores opciones de Netflix para una tarde de cine en casa.