Está disponible en Prime Video y podría ser una de las «tapadas» de los Goya 2026: puro cine quinqui

El cine español lleva un 2025 espectacular, estrenando títulos no sólo relevantes para nuestra escena, como pueden ser Muy lejos o Sorda. Sino también funcionando como importaciones clave a nivel internacional, destacando la recién estrenada Romería o Sirat, ganadora del premio del Jurado en el pasado Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, existe un filme disponible en Prime Video que podría terminar siendo la «gran tapada» de los próximos premios Goya 2026. Nos referimos a Enemigos.

Dirigida por David Valero, quien coescribe el guion junto a Alfonso Amador, la cinta producida por Atípica Films y Amazon MGM Studios es un drama que trata temas como el acoso escolar, la adolescencia y la amistad. Todo bajo un contexto de cine quinqui moderno, el cual se ha puesto de moda dentro de la industria patria de nuevo, gracias a producciones de la talla de Hasta el cielo o Las leyes de la frontera. Enemigos se preestrenó en el Festival de Málaga el pasado 15 de marzo y después, llegó a las salas nacionales el 9 de mayo, aunando una pobre recaudación de aproximadamente 180.000 euros y casi 30.000 espectadores en los patios de butacas. No obstante es en Prime Video donde la película se ha hecho fuerte, articulando su viralidad en el boca a boca de los suscriptores y en la frescura de una apuesta repleta de temas sociales, lo que en cierta medida podría granjearle alguna que otra candidatura en los Goya 2026.

Prime Video y los Goya 2026

La sinopsis oficial de Enemigos según Vértice Cine y Atípica Films es la siguiente: «¿Qué harías por tu peor enemigo? Chimo y Rubio son dos adolescentes de barrio, víctima y verdugo, acosado y acosador, cuyas vidas están marcadas por la enemistad y el resentimiento. Un día, Chimo ve la oportunidad de vengarse y poner fin a años de sufrimiento. Sin embargo, lo que no sabe es que el destino tiene un giro de inesperado reservado para ambos».

El trabajo de Valero no es la gran favorita. Sobre todo, teniendo en cuenta la gran cosecha y la calidad del cine español del presente año. Pero en cambio, su reparto joven y temática, responden a ese tipo de proyecto que fácilmente puede lograr varias nominaciones en categorías clave. Por ejemplo, la música corre a cargo de figuras importantes de la escena urbana como Steve Lean y freestylers a la altura de Bnet, el campeón nacional e internacional de la Batalla de los Gallos de la Redbull.

🆕 Llegó a #PrimeVideo película 🇪🇸 «Enemigos» 📝 ¿Qué harías por tu enemigo? Esta es la historia de dos adolescentes del barrio, víctima y verdugo, acosados ​​y hostigados, que han crecido siendo enemigos irreconciliables. pic.twitter.com/A9Up0XJWzJ — Las Plataformas (@LasPlataformas) August 31, 2025

El elenco principal está comandado por los dos jóvenes protagonistas; Christian Checa y Hugo Welzel. Checa estuvo nominado a mejor actor revelación por En los márgenes, mientras que Welzel ha construido una gran carrera en la pequeña pantalla, participando en series tan reconocidas como La chica invisible, El hijo Zurdo o La chica de nieve 2: El juego del alma. Tras ellos, encontramos a Estefanía de los Santos (Grupo 7), Luna Pamiés (El agua), Sara Vidorreta (Vis a vis), José Manuel Poga (La casa de papel) e Inma Sancho (Todos lo saben), entre otros.

La crítica está encantada

Las reseñas de Enemigos son generalmente buenas, manteniendo un perfil alto en plataformas como FilmAffinity, donde la ficción posee una puntuación de 6,7/10. Entre los diferentes elogios al filme, destacan su capacidad para crear un drama visceral y al mismo tiempo, un entretenimiento conmovedor.

Tendremos que esperar a bien entrado el próximo mes de diciembre para saber si el producto audiovisual de Prime Video tiene o no, posibilidades en los Goya de 2026.