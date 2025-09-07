El thriller español que está en Prime Video y vas a devorar: casi 2 horas de pura tensión

Las plataformas de streaming han cambiado nuestra forma de consumir el contenido audiovisual. Ya sea en formato de película o de serie, en la actualidad del vídeo bajo demanda se dan ciertas tipologías que suelen funcionan mejor que otras. Una de ellas tiene que ver con el cine criminal y los relatos basados en hechos reales. Un añadido atractivo que funciona todavía más si la historia en concreto está protagonizada por actores conocidos. Y estos dos requisitos se cumplen a la perfección en Tierra de nadie, el thriller español de Prime Video que ha encandilado a los suscriptores de la marca gracias a sus casi dos horas de tensión.

Dirigida por Albert Pintó, Tierra de nadie recaudó un millón y medio de euros en las salas, reuniendo a más de 200.000 espectadores. Sin embargo, es en la comodidad del consumo doméstico donde este drama criminal ha destapado todo su potencial. Pintó inicio su carrera fílmica primero en el ecosistema de las series, dirigiendo capítulos de La casa de papel y Sky Rojo. Aunque entre medias de ambas, debutó con su ópera prima en solitario, Malasaña 32. Eso sí, su explosión comercial no llegó por un material que pasase por el patio de butacas, sino por el catálogo de Netflix. Porque el realizador catalán logró un hito sorprendente con Nowhere, alcanzando el puesto número cinco histórico dentro el Top 10 de largometrajes más vistos de habla no inglesa con 85 millones de visualizaciones. Pero volviendo al thriller español de Prime Video que nos ocupa…¿de qué trata realmente Tierra de nadie?

El thriller español Nº1 en Prime Video

La sinopsis oficial de Tierra de nadie pasa por funcionar como un tríptico narrativo que nos presenta a Mateo («el Gallego»), Juan («el Atnzale») y Benito («el Yeye»), tres viejos amigos que han ido separando sus vidas con profesiones bien diferentes. Mateo es un guarida civil, Juan un pescador convertido en narco por la mala suerte y Benito, trabaja como depositario judicial, estando a medio camino entre la ley y la delincuencia.

Estos tres personajes están separados y atrapados entre el abandono de las instituciones y el aumento del narcotráfico en la provincia, el polvorín social y mediático pondrá a prueba su amistad, bajo el contexto y traslado rutinario de un yate incautado a un peligroso cártel se convierte en una aventura que navega temerosamente, entre la vida y la muerte.

Este thriller español únicamente se encuentra disponible en Prime Video y con el reclamo de su temática y el reparto repleto de rostros conocidos de nuestro cine, era de esperar que su estreno en la plataforma el pasado mes de julio funcionase de forma prácticamente viral. Tierra de nadie no cae en la complicidad de romantizar el dinero fácil del crimen y pone el foco en el trasfondo más humano de los personajes.

Un elenco estelar

El interés genuino que despierta Tierra de nadie, impulsada por las grandes críticas profesionales que se han construido a su alrededor, nace de los tres actores que interpretan a los protagonistas. En la suma de sus vitrinas profesionales, acumulan entre ellos cinco premios Goya interpretativos; Luis Zahera (As bestas), Karra Elejalde (8 apellidos vascos) y Jesús Carroza (Celda 211).

En definitiva, en el trabajo de Pintó y el guionista Fernando Navarro encontramos un convincente thriller que maneja a las mil maravillas, la cadencia de un ritmo que nos mantiene enganchados como espectadores. Siendo una de esas ficciones en la que no puedes ni parpadear a pesar de que en realidad, no contenga demasiadas escenas de acción.