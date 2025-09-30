Estrenos de Movistar Plus en octubre: Zendaya, los Looney Tunes y la película del cancelado Jonathan Majors

Con la llegada inminente del mes de octubre, las salas de cine se preparan para proyectar alguna de esas películas clave del circuito final de premios. Igualmente, el streaming hace lo propio y como viene siendo habitual, ya tenemos preparada nuestra lista con los mejores estrenos que aterrizarán en las próximas semanas en el catálogo de Movistar Plus. La selección contiene un éxito de Zendaya, un filme cancelado y una historia protagonizada por la hermana de Pedro Pascal, entre muchas otras

Mejores estrenos Movistar Plus: octubre

‘Los Tortuga’

Drama social que nos pone en la piel de Anabel, una joven de 18 años que vive con su madre mientras estudia primero de comunicación audiovisual. Le costó mucho entrar en la carrera y ahora una carta en el correo del domicilio podría cambiarlo todo.

Reparto: Antonia Zegers, Elvira Lara, Mamen Camacho, Pedro Romero, Lorena Aceituno y Estefanía de los Santos

Fecha de estreno: día 2

‘Paddington: Aventuras en la selva’

La tercera entrega de la saga traslada a la familia Brown y a Paddington a visitar a la tía Lucy en Perú. Sin embargo, lo que parece un viaje familiar normal y corriente se convierte n una aventura por la selva y las montañas del lugar.

Reparto: Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Olivia Colman, Julia Walters, Madeleine Harris y Samuel Joslin

Fecha de estreno: día 3

‘Magazine Dreams’

Tras muchas dificultades para encontrar distribuidora en las salas por culpa de la condena de Jonathan Majors por acoso contra su ex, este valorado drama por la crítica retrata la obsesión de un culturista amateur que bajo cualquier precio, quiere alcanzar la gloria

Reparto: Jonathan Majors, Haley Bennet, Taylour Paige, Michael O’Hearn y Andrea Figliomeni

Fecha de estreno: día 5

‘La buena suerte’

Gracia Querejeta adapta la novela homónima de Rosa Montero, contándonos la historia de Pablo, un famoso arquitecto que lo deja todo para pasar al anonimato. En el otro lado tenemos a Raluca, una mujer que decidió confiar en su suerte, a pesar de que la vida no siempre se lo ha puesto fácil.

Reparto: Hugo Silva, Megan Montaner, Miguel Rellán, Eva Ugarte, Ismael Martínez, Francisca Horcajo y Álvaro Rico

Fecha de estreno: día 6

‘Miss Carbón’

Lux Pascal, bajo la dirección de Agustina Macri, nos presenta la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera de una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras.

Reparto: Lux Pascal, Paco León, Laura Grandinetti, Romina Escobar y Gabriela Pastor

Fecha de estreno: día 12

‘El día que la Tierra explotó’

Es uno de los estrenos de Movistar Plus en octubre más esperados, sobre todo porque el título estuvo a punto de no salir a la luz por culpa de Warner Bros. Distribuida finalmente por Ketchup Entertainment, este homenaje a las cintas de serie B tiene como protagonistas a Porky y al pato Lucas, los cuales deberán salvar el mundo de una invasión alienígena.

Reparto: (voces en la versión original de Eric Bauza, Candi Milo, Peter macNiol, Laraine Newman y Fred Tatasciore).

Fecha de estreno: día 15

‘Rivales’

Es con diferencia uno de los estrenos de Movistar Plus más relevantes de este mes de octubre. Dirigida por Luca Guadagnino (Call me by your name), Rivales se centra en el triángulo amoroso entre una ex tenista profesional, su antiguo novio y su actual marido. Traiciones, mucha tensión sexual de por medio y un partido que ganar.

Reparto: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist, A. J. Lister y Nada Despotovich

Fecha de estreno: día 17

‘La acompañante’

Ha sido uno de los thrillers del 2025, entre otras cosas por la originalidad de un guion brillantemente interpretado por Sophie Thatcher. Según su sinopsis oficial, «la muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago».