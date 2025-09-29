‘Bala perdida’: tráiler y reparto de la nueva película de Bad Bunny que está a punto de estrenarse

Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, protagonizará el show del descanso de la Super Bowl 2026. El cantante de reguetón puertorriqueño vive el momento más álgido de su carrera, tras la última publicación de su disco Debí tirar más fotos a principios del presente año. Sin embargo y como bien sucede con toda estrella de tal magnitud, la industria musical se queda corta para una figura que no ha cesado de incrementar sus contratos publicitarios y su crecimiento frente a la audiencia estadounidense, firmando con marcas del impacto de Adidas o Jacquemus. Pero su visibilidad como ente cultural masivo no se queda ahí, ya que en pocos días se estrenará la nueva película en la que Bad Bunny comparte pantalla con alguna de los rostros más relevantes del séptimo arte. Nos referimos cómo no a Bala perdida, el thriller criminal de Darren Aronofski que adapta la novela Caught stealing de Charlie Huston.

Cuando el peligro te persigue, la única salida es correr.#BalaPerdidaLaPelícula, exclusivamente en cines 10 de octubre. pic.twitter.com/CDnUrrQ87d — Sony Pictures España (@sonypictures_es) September 29, 2025

Dirigida por la ecléctica mente responsable de Requiem for a dream, La fuente de la vida o Pi, fe en el caos, Bala perdida se presenta como uno de los grandes estrenos del actual e incipiente mes de octubre. Un relato esperado, dada la herencia fílmica del cineasta y por su elenco de primer nivel. Donde el nominado al Oscar Austin Butler es el protagonista principal, con Matt Smith, Zoë Kravitz, Regina King, Liv Schreiber y Vincent D’Onofrio como figuras secundarias.

Huston adapta el guion de su propio libro y Aronofski, vuelve a repetir con la dirección fotográfica de Matthew Libatique, con quien ya trabajó en La ballena y en Cisne negro.

La nueva película de Bad Bunny

La sinopsis oficial de la nueva película de Bad Bunny es la siguiente: «Ambientada en la Nueva York de los años 90, encontramos a Hank Thompson, una antigua leyenda del béisbol de su instituto que ya no puede seguir jugando, pero que en general le va bastante bien en la vida. Tiene una novia estupenda, un trabajo como camarero que le gusta y sorpredentemente, su equipo favorito está luchando por el campeonato. No obstante, sus días cambian repentinamente cuando su vecino punki Russ, le pide que cuide de su gato unos días. Tras la aceptación del encargo, un grupo singular de gánsters no paran de amenazarle. Todos parecen querer algo de él, aunque el problema principal es que no sabe por qué».

¿Cuándo se estrena?

Abróchate el cinturón porque llega el nuevo thriller de Aronofsky, #BalaPerdidaLaPelícula, exclusivamente en cines el 10 de octubre. pic.twitter.com/b5xDz2rB6t — Sony Pictures España (@sonypictures_es) September 28, 2025

Bala perdida llegará a las salas de cine el próximo 10 de octubre, después de su estreno en Estados Unidos el pasado mes de agosto.

No es la primera película en la que vemos a Bad Bunny con un papel secundario. El artista debutó con la serie Narcos: México para más tarde, darse de golpes con Brad Pitt en Bullet Train. Así, compaginando el lanzamiento de temas con apariciones esporádicas en diferentes filmes como Cassandro o la reciente Terminagolf 2. Eso sí, al parecer por el contenido promocional y los diferentes tráilers, aquí el bueno de Benito podría tener un papel con un personaje «más desarrollado» que sus diferentes incursiones en el audiovisual.