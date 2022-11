Lo que no sabías de Matt Smith, el actor que da vida a Daemon Targaryen en ‘La Casa del Dragón’

Con la primera temporada de La Casa del Dragón ya finalizada, muchos son los personajes que han pasado a formar parte de los corazones de los espectadores, y no es para menos. Han sido diez semanas muy intensas y llenas de idas y venidas dentro de la familia Targaryen, pero lo cierto es que ahora habrá que esperar hasta dos años para ver cuál es el desenlace y quién se queda con el ansiado trono de hierro.

Sea como fuere, la verdad es que hay un personaje que ha conseguido acaparar mucho más protagonismo que el resto. Este no es otro que Matt Smith, el actor que da vida a Daemon Targaryen y que, aunque en un primer momento pareció ser el villano perfecto, finalmente ha conseguido formar un tándem inquebrantable junto a su sobrina y esposa, Rhaenyra Targaryen, con quien luchará por hacerse con el control de los siete reinos. Pero, ¿quién es este intérprete? En este post te lo contamos todo.

Pese a haber cobrado una gran fama con su papel en La Casa del Dragón, Matt ya era reconocido en el mundo del cine por su papel como el décimo primer doctor de la famosa serie Doctor Who, siendo el único personaje nominado al Emmy por esa interpretación. Pero ese no habría sido el único rol que habría llevado a cabo en la ficción, ya que también ha participado en The Crown siendo nada más y nada menos que el príncipe Felipe de Edimburgo.

Dentro del ámbito familiar, cabe destacar que el actor es hijo de Lynne y David Smith, contando también con una hermana bautizada como Laura Jayne. Por otro lado, su abuelo fue un reconocido futbolista e inculcó a su nieto los valores de este deporte, aunque los sueños del artista se truncaron cuando una lesión que resultó ser una espondilólisis, es decir, una fractura en una vértebra de la parte baja de la columna, le obligó a abandonar el terreno de juego de manera definitiva. Por esta razón, Matt optó por ceñirse a la rama interpretativa al estudiar Drama y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia, graduándose en 2005 y llevando a cabo, posteriormente, sus primeros trabajos dentro de este ámbito con papeles en obras de teatro. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar por aquel entonces, es que su carrera profesional iría subiendo como la espuma al tener oportunidad de estar presente en grandes títulos como Lost River, The Forgiven, The Street, Party Animals, This Time with Alan Partridge o Superworm, entre muchos otros.

Ahora, estando a punto de cumplir 40 años, Smith puede presumir de haberse alzado con un hueco en una de las series más prometedoras de los últimos tiempos, la cual pretende seguir la estela inolvidable de Juego de Tronos y seguir reuniendo una audiencia que es fiel a la saga y a cada paso de los Targaryen.