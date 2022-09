Pocos días después de cumplirse el veinticinco aniversario de la muerte de la princesa Diana de Gales, el rodaje de la serie The Crown continuaba de manera normal hasta que ha sucedido un hecho que ha marcado la historia del planeta para siempre: la muerte de la Reina Isabel. La monarca británica fallecía el pasado 8 de septiembre a los 96 años, razón por la que los directivos de esta famosa serie han decidido parar el rodaje y posponerlo para otro momento. No obstante, la ficción de la plataforma Netflix se encuentra en medio de la quinta temporada y justo acaba de anunciarse quiénes serán los encargados de dar vida a Kate Middleton y el príncipe Guillermo en la siguiente etapa.

Este digital ha tenido acceso en exclusiva a una serie de imágenes del rodaje que está teniendo lugar en la zona de Winchester. Unas fotografías que recrean uno de los momentos más importantes de la vida del príncipe Carlos y su familia. En el reportaje se recrea el primer día de colegio en el prestigioso centro Eton del príncipe Guillermo. Un acontecimiento que tuvo lugar en el año 1995, cuando los príncipes de Gales ya se encontraban separados, pero no habían dado un paso más adelante en lo que respecta a los trámites de divorcio -que sería casi un año después-.

En las imágenes se ve a Elizabeth Debicki (Diana) vestida de idéntica manera que lo hiciera Diana de Gales, con un vestido negro por encima de la rodilla con medias de cristal a tono, blazer azul eléctrico y bandolera negra. Uno de los looks más icónicos de la Princesa que, tiempo después, también ha recreado en parte Kate Middleton. Junto a ella, Dominic West como el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo, al que, curiosamente, da vida el hijo del actor. En este set no se ha visto al actor que interpreta al príncipe Harry, a pesar de que en la realidad sí que estaba presente. Curiosamente, la visita de los príncipes de Gales con su hijo a Eton también tuvo lugar un 6 de septiembre.

Como set de rodaje se ha optado por la localidad de Winchester, donde se han acercado muchos curiosos para ver a los actores. No hay que olvidar que Netflix se ha encontrado con muchos obstáculos para esta producción y no se le han abierto la mayoría de las localizaciones oficiales. De hecho, se tiene constancia de que el príncipe Carlos está preocupado por la imagen que se ha dado de él en la ficción y que incluso el hermano de Diana de Gales no está conforme con los guiones.

El estreno en el colegio Eton del príncipe Guillermo fue uno de los acontecimientos más importantes para la vida del joven. Fue al cumplir los trece años cuando el actual duque de Cambridge pisó las aulas de una institución muy vinculada a la Casa Real y elegida por el propio príncipe Carlos. En su primer día de clase, sus padres estuvieron a su lado, aparentando una normalidad que entre ellos había desaparecido tiempo atrás pero dejando claro que el bienestar de sus hijos estaba por delante de cualquier otra cosa. Una jornada en la que la princesa de Gales apenas pudo contener la emoción y cuya expresión se movía entre la alegría y la tristeza.

Punto final

Aunque en estos momentos la ficción se encuentra en pleno proceso de producción de la quinta temporada, se sabe que aún está pendiente el rodaje de la sexta. Según ha trascendido, a pesar de que la idea inicial era terminar el proyecto antes del comienzo del siglo XXI, se ha sabido que la productora ha decidido dar un paso más y llevarla hasta los primeros años de los duques de Cambridge. Por el momento y, a pesar de que contenidos para guionizar no faltan, no se sabe si la serie avanzará mucho más en el tiempo, lo que supondría entrar en una de las etapas más sombrías para la Familia Real.