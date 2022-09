Ahora que ya ha comenzado el mes de septiembre, son muchas las casas reales de toda Europa que, al igual que el resto de la población, ultima los detalles de la vuelta a la rutina. Los duques de Cambridge además no solo tienen que afrontar el regreso a la normalidad sino que, también se enfrentan a un importante cambio en sus vidas.

Tal como confirmaba hace unos días el Palacio de Kensington después de semanas de rumores y especulaciones, la familia del Príncipe Guillermo y Kate Middleton se trasladan al recinto del Castillo de Windsor, en concreto, a Adelaide Cottage. Una decisión que viene motivada por el deseo de estar más cerca de la Reina Isabel, aunque esto implica modificaciones en la rutina de la familia. En este caso, el traslado a Adelaide Cottage supone un cambio de colegio para los hijos mayores de los duques de Cambridge, que dejan de ser alumnos del Thomas’s Battersea para estudiar en Lambrook. En el caso del príncipe Louis, el pequeño empezará directamente en este nuevo centro.

No solo esto, sino que también ha trascendido que la familia va a reducir significativamente el personal que está constantemente con ella. Por ejemplo, la niñera española de los Príncipes ya no va a pernoctar en la misma casa, dado que el espacio de Adelaide Cottage es mucho menor que el que los Cambridge tienen en su apartamento en el Palacio de Kensington, uno de los más grandes del recinto.

Aprovechando esta mudanza -de la que no han trascendido por ahora más detalles-, la marca de juguetes Lego ha querido hacer un guiño a la familia. Tal como se ha podido saber, la compañía ha aprovechado este traslado para hacer una ampliación de su parque Legoland Windsor. El parque es uno de los varios que Lego tiene en diferentes partes del mundo y cuenta, además de con una variedad de atracciones, la ‘Miniland’, un modelo a escala de varios lugares emblemáticos del mundo. Casi cuarenta millones de ladrillos se utilizan en los modelos, con una serie que incluye diversos puntos de referencia (Canary Wharf, el London Eye y el Palacio de Buckingham, entre otros).

