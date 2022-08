A pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de Diana de Gales, la relación entre el duque de Cambridge y el príncipe Harry está en un punto muerto. De hecho, en la reciente vuelta de los duques de Sussex a Londres con motivo de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, no se han hecho públicas imágenes en las que se vea a ambos hermanos juntos, a pesar de que hay constancia de que han podido encontrarse. Una situación que se hace extensiva a otros miembros senior de la Familia Real, como es el caso de la propia Reina Isabel o del príncipe Carlos y que responde, en cierta medida, a la necesidad de marcar distancia oficial con el núcleo duro de la Corona.

La realidad es que el viaje de los duques de Sussex a Londres no estuvo exento de polémica. Es más, según algunas fuentes, la Reina Isabel no quiso oficializar su encuentro con Lilibet Diana, a cuya celebración de primer cumpleaños no asistieron los duques de Cambridge, que se encontraban en un acto oficial.

Una realidad que evidencia la distancia entre Harry y Guillermo. Una distancia que, en estos momentos parece insalvable y que seguramente habría supuesto un gran disgusto para Diana de Gales. A pesar de que en el funeral del duque de Edimburgo y en el homenaje a la fallecida princesa fuimos testigos de una relación cordial entre los hermanos, lo cierto es que no se tiene constancia de que mantengan contacto. Es más, al igual que su padre, Guillermo es un firme defensor de la institución y no quiere que nada ni nadie amenace su supervivencia. Una filosofía que, sin lugar a dudas, ha heredado de la monarca, cuyo compromiso con la Corona va más allá de cualquier otra circunstancia.

A día de hoy, solo se sabe que la princesa Eugenia y su marido han visitado a los Sussex en California. Un detalle que evidencia que la hija menor del príncipe Andrés y su primo siguen manteniendo una buena relación. De hecho, hasta la vuelta de Harry al Reino Unido, nada más que Eugenia había podido conocer a la pequeña Lilibet y ver de nuevo a Archie.

Sin embargo, un próximo viaje de Guillermo y Kate Middleton a Estados Unidos podría suponer la ocasión perfecta para un reencuentro entre hermanos, aunque sea en el ámbito privado. Según ha trascendido, los duques de Cambridge van a viajar a Norteamérica antes de que acabe el año.

Un viaje que tiene que ver con la entrega del premio Earthshot, cuyo ganador anunció el propio Guillermo en un vídeo en las redes sociales. Se trata del premio más prestigioso en el ámbito del medio ambiente y una iniciativa en la que el duque de Cambridge se encuentra muy implicado. Este galardón reconoce a personas y entidades que aporten «soluciones viables» para los cinco grandes problemas de que denuncian desde Earthshot: Proteger y restaurar la naturaleza, limpiar el aire, revivir los océanos, construir un mundo libre de desechos y arreglar el clima.

El duque de Cambridge, al igual que su padre y antes su abuelo, el duque de Edimburgo, muestra una gran preocupación por la conservación del entorno y el cuidado del medio ambiente. Algo que es absolutamente fundamental para la supervivencia del planeta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

El evento de este año va a llevarse a cabo en la Biblioteca Conmemorativa John F. Kennedy, un lugar muy significativo si se tiene en cuenta que Earthshot se inspiró en el plan «Moonshot» de Kennedy para llevar al hombre a la luna. «No hay Moonshot más importante hoy que reparar el planeta y no hay mejor lugar para aprovechar el espíritu de Moonshot que la ciudad de Boston», ha revelado la embajadora Caroline Kennedy en un comunicado a través de la Biblioteca JFK Memorial . «Es un gran homenaje al presidente Kennedy que The Earthshot Prize se asocie con la JFK Library Foundation para organizar la ceremonia de 2022 en Boston e inspirar a una nueva generación con la posibilidad de un futuro sostenible», ha sentenciado.

Este será el primer viaje de la pareja a Estados Unidos desde el año2014, cuando viajaron a la ciudad de Nueva York para participar en algunos eventos diplomáticos y personales. Un viaje en el que no está previsto encuentro alguno con los duques de Sussex -que residen en la otra punta del país- pero que, sin lugar a dudas, podría ser la ocasión perfecta para acercar posturas. El tiempo dirá.