Kate Middleton no solo se ha convertido ya en una de las royals más queridas por el pueblo británico, sino que también se ha hecho un hueco entre las it girls con más estilo del panorama internacional. Cada vez que acude a un acto oficial, la duquesa de Cambridge consigue acaparar todas las miradas, luciendo unos looks dignos de mención. Sin embargo, lo que más se ha destacado de ella siempre ha sido su cercanía y su personalidad tan risueña, además de su faceta como deportista. Y es que, aunque pocas veces deja ver ese don sport, lo cierto es que la mujer del príncipe Guillermo es capaz de adaptarse a cualquier deporte y triunfar. A continuación repasamos algunos de los looks deportivos que ha lucido a lo largo de los años.

Regatas

El último estilismo en clave sport que la duquesa de Cambridge ha escogido ha sido un neopreno en color azul para participar en la regata de catamarán ultrarrápido celebrada durante el Sail Grand Prix. Haciendo un parón en sus vacaciones de verano, Kate ha querido participar en este deporte junto al equipo de Reino Unido. Y, aunque llegó al puerto de Plymouth con un look marinero compuesto por un clásico jersey de rayas azul marino y blancas y un short blanco, pronto se cambió por un traje de neopreno para adentrarse, una vez más, en una nueva aventura.

Rugby

El pasado mes de febrero, Kate no dudó en unirse a una sesión de entrenamiento de rugby en el Twickenham Stadium, con motivo de su reciente nombramiento como la presidenta de honor de las asociaciones Liga de Rugby Fútbol y del Rugby de Inglaterra. En esta ocasión, la duquesa de Cambridge volvió a demostrar que es capaz de adaptarse a todos los terrenos, ya que quiso dejar a un lado su lado más lady para enfundarse en un chándal que no le podía sentar mejor.

Arreglada pero informal, la mujer del príncipe Guillermo quiso ponerse cómoda para participar activamente junto a los deportistas en el terreno de juego. Luciendo el chándal reglamentario de la selección inglesa, con una rosa en el pecho y en la pierna, Middleton no quiso deshacerse de su anillo de compromiso, que lleva luciendo desde que en 2010 se lo entregase su actual marido.

Esquí

Con el paso del tiempo y siguiendo el legado de la princesa Diana, Kate Middleton ha demostrado ser una gran esquiadora. El pasado mes de abril, coincidiendo con las el Spring Break, se pudo saber que la familia al completo viajó hasta los Alpes franceses para disfrutar de una escapada de esquí, una actividad que ha acompañado a los duques desde su noviazgo. Y es que, no es la primera vez que Kate se deja ver en la pista pues, como buena aficionada a los deportes, el esquí ha pasado ya a formar parte de sus pasiones. En esta imagen, Kate optó por un pantalón rojo combinado con chaqueta en color blanco, culminando el look con un gorrito con pompón, guantes negros y gafas de esquí a tono.

Running

Aunque bien es sabido que Kate es capaz de adaptarse a cualquier deporte y triunfar, sus dos pasiones son el tenis y el runnning. Tanto es así, que los duques de Cambridge cuentan con su propia pista en Anmer Hall, su residencia oficial ubicada en el campo. Hace ya dos años, la mujer del príncipe Guillermo se citó en el London Stadium, para asistir a un evento de SportsAdis, organización benéfica que brinda apoyo a las generaciones futuras del deporte británico. Cambiando sus Jimmy Choo por un atuendo deportivo, Middleton acaparó todas las miradas luciendo unos pantalones culotte en color verde de Zara combinados con unas zapatillas Marks & Spencers. Un outfit perfecto para uno de sus deportes preferidos, pues no es ningún secreto que Kate sale a correr por los alrededores de Anmer Hall siempre que puede. “Le encanta correr, puede correr todo el día. Es una máquina”, confesó su primo, Mike Tindall, hace unos meses.

Tenis

En el pasado torneo de Wimbledon, Kate Middleton se convirtió en la absoluta protagonista con un look amarillo que rondaba los 1.300 euros. Pero no solo por eso, sino porque es considerada, tal y como ha demostrado en varias ocasiones, la royal que más disfruta como espectadora en los torneos de tenis. Tanto es así que ha sido nombrada por algunos expertos como una excelente jugadora, algo que no es de extrañar, puesto que comenzó a jugar a este deporte cuando solo era una niña y hoy en día sigue disfrutando de él. Ya en septiembre de 2021 se dejó ver en un encuentro con Emma Raducanu, donde aprovechó la oportunidad para demostrar su destreza con la raqueta. En esta ocasión, la mujer del príncipe Guillermo dejó para el recuerdo uno de sus mejores looks deportivos, compuesto por una sudadera de cremallera y una minifalda azul marino y blanca, todo ello firmado por Poivre Blanc. Sin embargo, esta minifalda tenía truco, pues en realidad era una skort, una prenda con apariencia de falda pero que, bajo las tablas, esconde un short cómodo para practicar cualquier tipo de deporte.

Y es que, Kate no solo se ha convertido en un icono de moda dentro de Palacio, sino también en una mujer terremoto a la que nada se le resiste. Aunque su faceta más conocida hasta la fecha es la de fotógrafa, retratando para el recuerdo a sus pequeños en las redes sociales, lo cierto es que es una gran aficionada a todo tipo de deportes. Tanto es así que siempre que puede no duda en acudir al gimnasio Harbour Club de Londres, al que también acudía Lady Di, aunque según la prensa británica, los duques de Cambridge cuentan con su propio gimnasio dentro del Palacio de Kensington porque, al parecer, su experiencia en el mundo sport ha hecho que la duquesa de Cambridge ya no necesite un entrenador personal para mantenerse en forma.