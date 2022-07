El vestido de Springfield que las royals querrían al más puro estilo Kate Middleton

Springfield tiene un vestido de rebajas con un 70% de descuento que las royas querrían, tiene un estilo muy Kate Middleton. Es hora de aprovechar las segundas rebajas, el momento en el que conseguiremos prendas tiradas de precio de grandes marcas como Springfield. Apostar por un vestido de corte midi y de manga corta con volumen significa estar preparado para un otoño con jersey de lana o para una primavera con chaqueta vaquera o blazer. Es una prenda que podremos lucir todo el año y que podría formar parte del armario de la duquesa de Cambridge.

El vestido de Springfield que querrían las royals

Kate Middleton no dudaría en comprar este vestido de las rebajas de Springfield. Realmente lo tiene todo y más para triunfar. Nos dará el acabado que estamos buscando para lucir tipazo con un cierto aire romántico en este final del verano, principios del otoño. Es una magnifica inversión que no podemos dejar escapar.

Las flores son el estampado atemporal que buscamos. Siempre que necesitemos un tipo de vestido que nunca puede faltar en ningún armario, sin duda alguna, debemos optar por una prenda de este tipo. Con el sello de una marca de calidad y un tipo de estampado que, aunque pasen décadas siempre será bonito.

La manga abullonada y la abertura en la espalda son dos elementos que consiguen hacer destacar este vestido. Una prenda que a simple vista ya nos llama la atención, nada más ponernos este vestido sentiremos que hemos hecho la compra del siglo. Estiliza muchísimo la figura y por ese precio, es imposible encontrar nada más barato y bonito.

El escote recto y el elástico en la cintura nos asegurarán el look de royal que queremos. Podemos añadirle un cinturón al estilo Letizia o dejarlo con ese elástico que se ceñirá a nuestra cintura a la perfección. Disfrutaremos de un tipo de prenda de lo más cómoda que favorece muchísimo.

Tengas la edad que tengas o uses una talla pequeña o grande, este es el vestido que buscas. Springfield vende este vestido por un precio de saldo, de los 70 euros que costaba, pagaremos solo 20. Teniendo en cuenta que lo tenemos desde la talla 36 hasta la 42, no podemos dejarlo escapar. Es el vestido ideal para este final de temporada, lo podremos llevar las noches más frías con una chaqueta de entretiempo o en otoño con una cárdigan o jersey encima. No dejes escapar esta magnífica inversión en una prenda muy de royal.