Este sábado ha tenido lugar en Londres el torneo más esperado del año: Wimbledon. Y, como apasionada al tenis, quien no se ha querido perder la cita ha sido Kate Middleton, que acude cada año al Grand Slam británico. Una jornada que le ha servido de excusa para rescatar del fondo de su vestidor uno de los estilismos más llamativos y comentados en los últimos meses. De un vibrante amarillo y como una auténtica caja de sorpresas, la mujer del príncipe Guillermo se ha convertido en la protagonista indiscutible del torneo.

Se trata del vestido Brigitte, una exclusiva pieza de la firma Roksanda confeccionada en un amarillo vibrante de crepe y seda con drapeado frontal y maxilazo en el escote. Un look que ya lució el pasado mes de marzo en su visita oficial a Jamaica, aunque en esta ocasión, la duquesa de Cambridge ha querido combinarlo con un lazo verde y morado, un regalo de la Reina como símbolo del patrocinio, pues la Duquesa es la patrocinadora oficial de la Lawn Tennis Association. Y es que, aunque este vestido se puede encontrar en la web de la marca por 1.340 euros, se cree que el de Kate es un ejemplar personalizado, pues el original no llevaría mangas. Un acierto en toda regla que ha querido combinar con sus conocidos salones blancos Gianvito 105 y unos discretos pendientes colgantes de flor de diamante y citrino, obra de Kiki McDonough.

Dejando a un lado la lección de estilo, la duquesa de Cambridge ha aprovechado la final femenina en la que han competido Ons Jabeur y Elena Rybakina, para hablar con las semifinalistas Isabelle Briton y Carel Ngounoue, mostrándose tan cariñosa y cercana como ya acostumbra a hacer. Con el paso de los años, Kate ha dejado ver que, bajo la fachada de miembro de la realeza, se esconde una sencillez y ternura que está empezando a mostrar con asiduidad.

Este ha sido el regreso de la Duquesa a Wimbledon, donde estuvo hace tan solo unos días junto al príncipe Guillermo. Siguiendo la tradición, Middleton ha vuelto a la pista para presenciar la final femenina, aunque lo ha hecho en solitario. No cabe duda de que es el miembro de la Casa Real británica que más disfruta como espectadora de los torneos de tenis, tanto que es considerada por algunos expertos en una excelente jugadora, tal y como demostró el pasado mes de septiembre junto a la tenista Emma Raducanu. La Duquesa, apasionada a este deporte, comenzó a entrenar siendo niña y, hoy en día, sigue disfrutando de él. De hecho, se ha podido saber que juega a menudo en su casa de campo de Norfolk con el príncipe Guillermo.

Una aparición que ha dado mucho de qué hablar, pues Kate se ha mostrado muy feliz a las cámaras, lo que no descartaría los rumores de un posible embarazo de su hermana, Pippa Middleton. Unas habladurías que comenzaron hace varias semanas, cuando Pippa fue vista celebrando el Jubileo de la reina Isabel II luciendo un vestido verde con el que se podía apreciar una presunta barriguita de embarazada. Por el momento, no ha habido confirmación por ningún miembro de la familia, ni por la institución. Solo el tiempo dirá si estas especulaciones son ciertas o no, pero lo que está claro es que Kate está más radiante que nunca.