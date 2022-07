Una vez más, la duquesa de Cambridge se ha convertido en la fotógrafa oficial de la Familia Real británica. Su afición por la fotografía es cada vez más conocida y, de nuevo ha inmortalizado una estampa en la que Camilla de Cornualles ha sido la gran protagonista, ya que la esposa del príncipe de Gales pidió a Kate Middleton que la fotografiara para una publicación británica. La imagen será la portada de la revista Country Life que saldrá a la venta el próximo 13 de julio, pocos días antes de que cumpla 75 años.

La sesión fotográfica se realizó en los jardines de la casa de campo de Camilla, situada en Raymill, en el condado de Wiltshire a pocos kilómetros de Highgrove House, la propiedad de campo del príncipe Carlos. Cuando Camilla recibió la llamada de la editora de la publicación para ser la nueva protagonista del número de este mes, no dudó en pedir que Kate fuera la encargada de retratarla. “El conjunto de imágenes que tomó fue tan bueno que nos costó elegir solo tres, que fueron seleccionadas por la duquesa de Cornualles”, ha explicado Paula Lester, editora general y de reportajes de la revista.

A lovely photo of the #DuchessofCornwall taken by Kate, the #DuchessofCambridge . Her Royal Highness asked #DuchessKate to take a series of photos in the gardens of Raymill, Camilla’s retreat for Country Life magazine which she is guest editing to mark her 75th birthday July 17 pic.twitter.com/WCQ83m8emD

— Carolyn Durand (@CarolynDurand) July 4, 2022