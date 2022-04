Disgusto para el entorno de Kate Middleton. Tal como han informado varios medios, el suegro de su hermana Pippa se encuentra en el punto de mira por un escándalo en torno a un presunto caso de abuso sexual. Un caso que se denunció hace algunos años, pero que continúa en fase de investigación debido a los retrasos que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus.

Según ha trascendido, el suegro de Pippa, David Matthews, ya ha sido interrogado por la policía en dos ocasiones, pero no se tienen más datos sobre la evolución de este caso. El padre de James Matthews ha sido imputado por la justicia francesa por una presunta violación a finales de los años noventa. La denunciante es una sobrina del empresario hotelero, que lo ha acusado de haberla forzado presuntamente en dos ocasiones, primero en París y después en la isla caribeña de San Bartolomé, donde es propietario de un exclusivo hotel, el Eden Rock, donde se ha visto a la familia en varias ocasiones.

Matthews pasó un total de cuarenta y ocho horas bajo custodia policial antes de que se le imputaran los cargos pero por el momento el asunto está a la espera de juicio. El tabloide Daily Mail ha publicado que el magnate ha declarado ante el juez en dos ocasiones, en junio y diciembre de 2021.

Por su parte, David Matthews ha negado categóricamente las acusaciones y recalca que se trata de una estrategia por parte de la joven para manchar la reputación de la familia. Sin embargo, el padre de la denunciante ha asegurado que ella lo que busca es que se haga justicia, nada más.

Esta noticia no guarda relación directa con los duques de Cambridge o la familia real, ya que es un asunto que implica únicamente al entorno privado de los Matthews. No obstante, las comparaciones con el reciente escándalo del príncipe Andrés y el acuerdo con Virginia Giuffre a raíz de la denuncia por parte de la norteamericana, son inevitables. Por eso, a pesar de que no ha habido reacción oficial, es difícil no pensar que pueda estar afectando al entorno del príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton.

Un importante empresario

David Matthews es una de las figuras más destacadas de la sociedad británica. Nacido en South Yorkshire, cuando apenas era un adolescente decidió abandonar los estudios y empezar a trabajar. Primero como mecánico en el taller de su padre y después hizo carrera en el mundo de los deportes. Tanto es así que su primera mujer era una importante piloto, madre de su primera hija. Sin embargo, desde hace unos años está completamente dedicado al mundo de la hostelería, con el hotel Eden Rock de la isla de San Bartolomé, uno de los más exclusivos del Caribe.