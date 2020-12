Buenas noticias para la familia Middleton. Aunque todavía no hay confirmación oficial, según apuntan varios medios británicos, Pippa Middleton está embarazada. La hermana pequeña de la duquesa de Cambridge está esperando su segundo hijo junto al millonario James Matthews, con quien contrajo matrimonio en 2017, en una entrañable ceremonia en la que los príncipes George y Charlotte ejercieron de pajes y a la que Meghan Markle asistió, aunque solo al banquete para evitar concentrar toda la atención de los medios cuando su romance con el príncipe Harry era un hecho.

Aunque ningún miembro de la familia se ha pronunciado por ahora respecto a la feliz noticia, fuentes cercanas a los Middleton aseguran que todos ellos están pletóricos con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Se espera que el pequeño o pequeña nazca en el mismo centro médico que su hermano, el Ala Lindo del hospital St. Mary de Londres, donde vino al mundo Arthur -primer hijo de la pareja- el 15 de octubre de 2018, así como los tres hijos de los duques de Cambridge o los propios príncipes William y Harry.

No se ha confirmado si la familia Middleton se reunirá por las fiestas navideñas en la residencia que los padres de la duquesa de Cambridge tienen en Buckelburry. De hecho, hace algunas semanas y en un gesto inédito, Carole Middleton compartió a través del perfil oficial de Instagram de su empresa “Party Pieces”, un mensaje en el que ofrecía su visión de lo que es importante para ella estas fiestas y aventuraba que no sería posible reunirse con su familia: “para mí, lo importante es que mi familia esté conectada. Lo habitual es que deje que mis nietos me ayuden a decorar el árbol, pero este año les pediré que me indiquen a través de videollamada”, decía en el mensaje. Una clara indicación de que en estas atípicas navidades la matriarca del clan Middleton no tiene previsto que sus nietos la visiten, como tampoco está en los planes de la reina Isabel hacer una reunión familiar por Navidad, lo que deja en el aire la hoja de ruta de los duques de Cambridge para estas fiestas.

Tampoco podrán disfrutar estas navidades de sus habituales vacaciones tropicales. Todos los años los Middleton suelen escaparse a la isla de Mustique para inaugurar allí el nuevo año en familia, algo que dadas las actuales circunstancias es poco probable, ya que no se recomienda viajes fuera del Reino Unido. Lo que podría ocurrir es que cada uno de ellos permaneciera en sus respectivas residencias y optara por medios virtuales para celebrar estas señaladas fechas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Party Pieces (@partypieces)

El niño o niña será el quinto nieto para Michael y Carole Middleton después de los tres hijos de los duques de Cambridge, George, Charlotte y Louis y el primer hijo de Pippa y James, Arthur. No ha sido esta la única buena noticia para la familia Middleton en un año tan complicado para el mundo a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El único hijo de los Middleton anunciaba por sorpresa su compromiso con la francesa Alizee Thevenet, aunque todavía no ha confirmado la fecha prevista para el enlace, postpuesto debido a la pandemia para el próximo año. Un enlace que, sin ninguna duda, será una de las citas más esperadas del 2021.