El breve periplo de los duques de Cambridge en el Royal Train ha sido todo un éxito. Era la primera vez que Kate Middleton viajaba en el ferrocarril de la reina Isabel, uno de sus medios de transporte predilectos, pero no para el príncipe Guillermo. Un viaje que ha culminado en el Castillo de Windsor, donde por fin se han reencontrado no solo con la propia reina Isabel, sino también con el príncipe de Gales y Camilla Parker y los condes de Wessex.

Aunque han sido varias las paradas que ha hecho la pareja en este recorrido en el que Kate Middleton ha dado una nueva lección de estilo y elegancia gracias a los varios abrigos que ha lucido a lo largo de los tres días que ha durado la gira, una de las paradas ha sido especialmente relevante para la Duquesa.

Después de viajar a las ciudades de Cardiff y Bath en un mismo día, los Duques llegaron a Reading, donde se han reunido con algunas enfermeras del Royal Berkshire Hospital. Un encuentro que no tendría nada de particular si no fuera porque precisamente en ese centro médico vino al mundo Kate Middleton el 9 de enero de 1982, hace ya treinta y ocho años. De hecho, el presidente del Royal Berkshire NHS Foundation Trust, Graham Smith, bromeó con la Duquesa a su llegada al hospital: “bienvenida de nuevo”, le dijo, a lo que Kate contestó con una gran sonrisa, que se podía entrever a pesar de la mascarilla.

La duquesa de Cambridge no fue la única que nació en este centro médico. Sus hermano Pippa y James Middleton, de 37 y 33 años respectivamente, también vinieron al mundo en esta institución, que guarda un fuerte vínculo con la familia. Y es que los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, viven a poca distancia del centro, en una mansión de estilo georgiano conocida como Bucklebury Manor. Una acogedora propiedad a la que suelen desplazarse los Cambridge con asiduidad aunque, tal como confirmó la propia Carole a través de la cuenta oficial de Instagram de su empresa, “Party Pieces”, este año no espera pasar las fiestas en compañía de sus nietos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Party Pieces (@partypieces)

Durante la visita al hospital, los duques de Cambridge pudieron conocer a los miembros del equipo de casi ochocientas enfermeras y matronas que trabajan o colaboran de manera asidua en el centro. También se les mostró una insignia especial diseñada por el enfermero principal, Rafael Fernandes y financiada por NHS Charities Together para conmemorar el Año 2020 de la Enfermera y la Matrona. Los Duques acaban de ser anunciados hace unos días como nuevos patronos conjuntos de NHS Charities Together.

Una gira muy especial

La pareja real partió en el Royal Train de la Reina desde la estación de Euston el domingo por la noche y se detuvo en varias ciudades y pueblos de Inglaterra, Escocia y Gales. Una gira que ha tenido por objetivo agradecer a los trabajadores clavesus esfuerzos durante la pandemia del coronavirus. El lunes, el príncipe Guillermo y Kate Middleton visitaron el Servicio de Ambulancias de Escocia en Edimburgo, antes de sorprender a los niños de la escuela primaria en Berwick upon Tweed. Más tarde, los duques de Cambridge conocieron a Len Gardner en Batley, un cuidador de 85 años con el que Kate Middleton ha estado conversando por teléfono después de ser voluntario en secreto en el chat de respuesta voluntaria del NHS.